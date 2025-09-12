Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Este viernes cuenta con una variada agenda futbolera para que los fanáticos se deleiten. Con atractivos encuentros de la Liga Profesional, varias ligas de Europa y también en otros lados del mundo, la programación de partidos para no perderte nada.
Liga Profesional Argentina
- 14:30 (ARG/CHI) | 12:30 (COL/PER) | 13:30 (EST)
Deportivo Riestra vs Central Córdoba SdE
- 19:00 (ARG/CHI) | 17:00 (COL/PER) | 18:00 (EST)
Racing Club vs San Lorenzo
Huracán vs Vélez Sarsfield
- 21:15 (ARG/CHI) | 19:15 (COL/PER) | 20:15 (EST)
Newell’s Old Boys vs Atlético Tucumán
Lanús vs Independiente Rivadavia
LaLiga (España)
- 16:00 (ARG/CHI) | 14:00 (COL/PER) | 15:00 (EST)
Sevilla FC vs Elche CF
Bundesliga (Alemania)
- 15:30 (ARG/CHI) | 13:30 (COL/PER) | 14:30 (EST)
Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt
Ligue 1 (Francia)
- 15:45 (ARG/CHI) | 13:45 (COL/PER) | 14:45 (EST)
Olympique de Marsella vs Lorient
Campeonato Femenino (Argentina)
- 11:00 (ARG/CHI) | 09:00 (COL/PER) | 10:00 (EST)
San Lorenzo (F) vs River Plate (F)
- 15:00 (ARG/CHI) | 13:00 (COL/PER) | 14:00 (EST)
Racing Club (F) vs Gimnasia LP (F)
Primeira Liga (Portugal)
- 16:15 (ARG/CHI) | 14:15 (COL/PER) | 15:15 (EST)
Benfica vs Santa Clara
Alverca vs Tondela
Copa de Primera (Paraguay)
- 16:30 (ARG/CHI) | 14:30 (COL/PER) | 15:30 (EST)
Atlético Tembetary vs Sportivo Ameliano
- 19:00 (ARG/CHI) | 17:00 (COL/PER) | 18:00 (EST)
2 de Mayo vs Club Guaraní
Liga BetPlay Dimayor (Colombia)
- 21:30 (ARG/CHI) | 19:30 (COL/PER) | 20:30 (EST)
Junior FC vs La Equidad
Liga de Primera (Chile)
- 18:00 (ARG/CHI) | 16:00 (COL/PER) | 17:00 (EST)
Coquimbo Unido vs Ñublense
- 20:30 (ARG/CHI) | 18:30 (COL/PER) | 19:30 (EST)
U. La Calera vs Everton
Liga MX (México)
- 22:00 (ARG/CHI) | 20:00 (COL/PER) | 21:00 (EST)
Necaxa vs Juárez
Federal A (Argentina)
- 22:00 (ARG/CHI) | 20:00 (COL/PER) | 21:00 (EST)
Juventud Antoniana vs Independiente Chivilcoy