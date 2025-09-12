Es tendencia:
Fútbol

Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

El fútbol no se detiene y este viernes trae acción en múltiples ligas alrededor del mundo. Acá, la agenda completa para que no te pierdas ningún partido.

Por Pablo Rodríguez Denis

Huracán y Vélez animan un atractivo partido en Parque Patricios.
Huracán y Vélez animan un atractivo partido en Parque Patricios.

Este viernes cuenta con una variada agenda futbolera para que los fanáticos se deleiten. Con atractivos encuentros de la Liga Profesional, varias ligas de Europa y también en otros lados del mundo, la programación de partidos para no perderte nada.

Liga Profesional Argentina

  • 14:30 (ARG/CHI) | 12:30 (COL/PER) | 13:30 (EST)
    Deportivo Riestra vs Central Córdoba SdE
  • 19:00 (ARG/CHI) | 17:00 (COL/PER) | 18:00 (EST)
    Racing Club vs San Lorenzo
    Huracán vs Vélez Sarsfield
  • 21:15 (ARG/CHI) | 19:15 (COL/PER) | 20:15 (EST)
    Newell’s Old Boys vs Atlético Tucumán
    Lanús vs Independiente Rivadavia

LaLiga (España)

  • 16:00 (ARG/CHI) | 14:00 (COL/PER) | 15:00 (EST)
    Sevilla FC vs Elche CF

Bundesliga (Alemania)

  • 15:30 (ARG/CHI) | 13:30 (COL/PER) | 14:30 (EST)
    Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt

Ligue 1 (Francia)

  • 15:45 (ARG/CHI) | 13:45 (COL/PER) | 14:45 (EST)
    Olympique de Marsella vs Lorient

Campeonato Femenino (Argentina)

  • 11:00 (ARG/CHI) | 09:00 (COL/PER) | 10:00 (EST)
    San Lorenzo (F) vs River Plate (F)
  • 15:00 (ARG/CHI) | 13:00 (COL/PER) | 14:00 (EST)
    Racing Club (F) vs Gimnasia LP (F)
Primeira Liga (Portugal)

  • 16:15 (ARG/CHI) | 14:15 (COL/PER) | 15:15 (EST)
    Benfica vs Santa Clara
    Alverca vs Tondela

Copa de Primera (Paraguay)

  • 16:30 (ARG/CHI) | 14:30 (COL/PER) | 15:30 (EST)
    Atlético Tembetary vs Sportivo Ameliano
  • 19:00 (ARG/CHI) | 17:00 (COL/PER) | 18:00 (EST)
    2 de Mayo vs Club Guaraní

Liga BetPlay Dimayor (Colombia)

  • 21:30 (ARG/CHI) | 19:30 (COL/PER) | 20:30 (EST)
    Junior FC vs La Equidad
Liga de Primera (Chile)

  • 18:00 (ARG/CHI) | 16:00 (COL/PER) | 17:00 (EST)
    Coquimbo Unido vs Ñublense
  • 20:30 (ARG/CHI) | 18:30 (COL/PER) | 19:30 (EST)
    U. La Calera vs Everton

Liga MX (México)

  • 22:00 (ARG/CHI) | 20:00 (COL/PER) | 21:00 (EST)
    Necaxa vs Juárez

Federal A (Argentina)

  • 22:00 (ARG/CHI) | 20:00 (COL/PER) | 21:00 (EST)
    Juventud Antoniana vs Independiente Chivilcoy
Pablo Rodríguez Denis

