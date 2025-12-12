Un equipo del ascenso anunció la remodelación de su estadio

El Ascenso inglés le abrió las puertas a un disruptivo cambio. El Dulwich Hamlet FC, un club semiprofesional con 123 años de historia, que milita en la Séptima División y se ubica en el distrito de Southwark, recibió un espaldarazo histórico. Tras un proceso que se extendió por más de una década, el Ayuntamiento autorizó sus planes definitivos para la remodelación integral de su complejo deportivo, Champion Hill.

Este proyecto no solo implica la construcción de un nuevo estadio moderno para el equipo, sino que también es parte de un plan de desarrollo urbano que busca “asegurar el futuro a largo plazo” y potenciar el rol social y deportivo del club en el vecindario.

De todas formas, la renovación se centrará en un terreno adyacente al estadio actual, donde se construirá un nuevo recinto con capacidad para 4.000 espectadores. Las instalaciones serán de última generación e incluirán una cancha de césped artificial, con sistemas de iluminación de vanguardia. Además, estará disponible para el alquiler y el uso de la comunidad en los días en que no haya actividad oficial del equipo.

La novedad extradeportiva

El proyecto de desarrollo aprobado por el Consejo va más allá de un nuevo estadio. Es que la luz verde también implica la construcción de 219 nuevas viviendas en las inmediaciones del complejo, con edificios de cuatro a seis pisos de altura. La financiación de estas obras permitirá la demolición del antiguo estadio de Champion Hill y sus estructuras asociadas.

Dulwich Hamlet FC avanza en su sueño de remodelar su estadio (@DulwichHamletFC).

Ben Clasper, presidente del Dulwich Hamlet FC, expresó su satisfacción por la situación, calificándola como la “última pieza de un rompecabezas” que llevó años por resolver. “No hay mejor regalo que podamos ofrecer a nuestros fanáticos que comenzar la primera fase del desarrollo de nuestro nuevo estadio este mes“, declaró, destacando que el acuerdo no solo regenerará la zona y facilitará nuevas viviendas, sino que garantiza la continuidad del club en la zona donde nació.

