Por qué no juega Ousmane Dembélé hoy en Francia vs. Costa de Marfil

El actual Balón de Oro y flamante bicampeón de Champions no estará en el once de Les Bleus para enfrentar a los africanos.

Francia jugará este jueves su primer partido amistoso preparatorio para la Copa del Mundo; será contra Costa de Marfil, en Nantes, en el regreso de Kylian Mbappé tras la lesión que lo apartó del final de temporada con Real Madrid, pero en donde no contará con Ousmane Dembélé entre los elegidos.

Ousmane Dembélé no fue elegido entre los once por Didier Deschamps debido aque sufrió una lesión muscular en la pierna derecha durante los últimos minutos de la final de la UEFA Champions League. Eso lo hizo salir para el tiempo suplementario y no estar en la tanda de penales donde finalmente se consagraron.

Dembélé convirtió el gol del PSG pero no pudo completar el partido en la final de Champions. (Getty)

El delantero francés llegará bien a la Copa del Mundo, pero en el mientras tanto, Deschamps lo mantendrá apartado de las canchas en estos partidos preparatorios que jugará el seleccionado galo contra Costa de Marfil e Irlanda del Norte, antes de viajar a Norteamérica.

La lista de convocados de Francia

Arqueros: Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba.

Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba. Defensores: Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez y Théo Hernandez.

Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez y Théo Hernandez. Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Manu Koné y Warren Zaïre-Emery.

Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Manu Koné y Warren Zaïre-Emery. Delanteros: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta, Rayan Cherki, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Kylian Mbappé y Michael Olise.

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