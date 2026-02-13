Nahuel Molina se sorprendió por ser titular en Atlético de Madrid y bancó a Julián Álvarez: “Para el afuera”

Este jueves se vivió una jornada histórica en el fútbol, que quedará en la retina por mucho tiempo: Atlético de Madrid goleó 4-0 a Barcelona por el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26. En dicho enfrentamiento estelar, Nahuel Molina volvió a ser titular después de mucho tiempo y Julián Álvarez regresó al gol tras más de dos meses de sequía contra la red.

No solo que el lateral derecho estuvo desde el arranque, sino que fue la figura del partido. Con una asistencia a Antoine Griezmann para el 2-0 parcial, otras chances creadas que no se concretaron por poco y una magnífica solidez defensiva, se llevó las luces de la noche en la capital española. Y de yapa, hasta protagonizó un picante cruce con Lamine Yamal en medio del cotejo.

Lo cierto es que, al término del compromiso, asistió a la conferencia de prensa protocolar por ser reconocido como el mejor del duelo que acaparó la atención de todos. “Yo también me sorprendí, sinceramente“, confesó sobre su inesperada titularidad en el enfrentamiento ante Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey, disputado en el estadio de los Colchoneros.

Nahuel Molina, defensor argentino de Atlético de Madrid. (Getty Images)

Sobre Diego Simeone, Nahuel no ocultó su opinión. “Estoy agradecido, siempre tuvo palabras de aliento conmigo“, reveló en primera instancia. “Cuando las cosas no salían de la mejor manera, me tiró para adelante. Esa unión hace que todos estemos al máximo nivel“, manifestó pocos segundos más tarde en reconocimiento al apoyo constante del Cholo con sus dirigidos.

Nahuel Molina bancó a Julián Álvarez

Durante la rueda de prensa, fue consultado sobre la actualidad de Julián Álvarez, que volvió a convertir un gol después de más de dos meses de sequía. “Momentos malos para el afuera, para lo que se habla“, sentenció Molina ni bien terminó la pregunta el periodista para marcarle la cancha. “Es un luchador y un pibe increíble“, expresó después en referencia al oriundo de Calchín.

No conforme con eso, redobló la apuesta. “A Julián lo conozco hace tiempo, es un profesional y una persona increíble que tira para adelante siempre“, sostuvo el defensor albiceleste. “El gol no quiere decir que antes estaba mal y ahora recontra bien“, aclaró sobre La Araña y su notable calidad. “Es un ganador, sin dudas”, culminó Nahuel sus declaraciones en defensa de Julián.

Los elogios de Diego Simeone a Nahuel Molina

Como no podía ser de otra manera, el Cholo también aprovechó para enaltecer al lateral. “A Molina lo tienen que ver cómo entrena, cómo se comporta con sus compañeros, cómo los alienta en la previa de los partidos que no le tocó jugar. Lo veíamos que estaba en crecimiento. Tiene unas condiciones ofensivas muy buenas, tiene personalidad para atacar y es valiente para romper“, manifestó.

