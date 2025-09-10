En la ciudad de Córdoba, España, Racing se enfrentará con el Barcelona en el marco de la final del Mundial de Clubes Sub 18, que contó con la participación de importantes equipos. Este encuentro será este miércoles 10 de septiembre a las 17.00 horas de Argentina.

El elenco argentino, dirigido por Juan Manuel ‘Chaco’ Martínez, llegó a esta instancia con puntaje perfecto, ya que ganó todos los partidos de su grupo, mientras que en cuartos de final eliminó 5 a 4 a Betis y en la semifinal le ganó 2 a 1 al Real Madrid.

El Blaugrana, por su parte, en fase de grupos ganó dos partidos y empató el restante con River. En cuartos de final pasó por penales tras empatar 2 a 2 con Corinthians, y en semifinales pasó por la misma vía, ya que igualó 2 a 2 con Palmeiras.

Qué canal pasa y dónde ver en vivo y gratis Racing vs. Barcelona por la final del Mundial de Clubes sub 18

Este encuentro podrá verse en vivo y gratis a través de la retransmisión de la página oficial del certamen. Para esto, deberán ingresar a la web y buscar la pestaña de “retransmisión”. Por otro lado, en Argentina también se puede ver por la plataforma de stream de Disney+.

El camino de Racing a la final del Mundial de Clubes Sub 18

Fecha 1: Sevilla 1 – 2 Racing

Fecha 2: Racing 1 – 0 Corinthians

Fecha 3: Racing 4 – 1 Pogba Academy

Cuartos de final: Racing 5 – 4 Betis

Semifinal: Racing 2 – 1 Real Madrid

Publicidad

Publicidad

El camino del Barcelona a la final del Mundial de Clubes Sub 18