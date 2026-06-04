España vs. Irak EN VIVO y ONLINE vía Disney+ Premium por la fecha FIFA previa al Mundial 2026: minuto a minuto

15:00hs La terna arbitral de España - Irak

Florian Badstübner es el árbitro encargado de impartir justicia en España e Irak. Está acompañado de las siguientes autoridades:

Asistente 1: Christof Günsch

Asistente 2: Sven Waschitzki-Günther

Cuarto árbitro: Tobias Reichel

En este partido de preparación mundialista, no hay tecnología VAR.