España e Irak se enfrentan en un amistoso internacional previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio Abanca-Riazor, donde igualan 1-1 tras los goles de Ferran Torres y Merchas Doski. El encuentro se puede ver por Disney+ Premium. Además, el árbitro es el alemán Florian Badstübner.
España vs. Irak EN VIVO y ONLINE vía Disney+ Premium por la fecha FIFA previa al Mundial 2026: minuto a minuto
En el Estadio Abanca-Riazor, los españoles e iraquíes se ponen a prueba previo al Mundial 2026. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
58' ¡Increíble!
Gonzalo García, el delantero de Real Madrid, se perdió el segundo para España.
46' ¡LO TUVO ESPAÑA!
Jesús Rodríguez presionó en el mediocampo, comandó el ataque y tuvo el segundo. Pasó cerca.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Ya se disputan los segundos 45 minutos, donde España e Irak igualan 1-1 en el Estadio Abanca-Riazor.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
España e Irak igualan 1-1 tras los goles de Ferran Torres y Merchas Doski.
27' ¡GOLAZO DE IRAK!
Pese a la flojísima respuesta de Joan García, el arquero español, el lateral izquierdo Doski convirtió el empate con un gran remate.
¡¡OJO CON IRAK!! Merchas Doski vio adelantado a Joan García y metiuó un GOLAZO para el 1-1 vs. España.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 4, 2026
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15' ¡GOL DE ESPAÑA!
Ferran Torres abre el marcador tras una flojísima respuesta del arquero iraquí.
¡DALE A TU CUERPO ALEGRÍA, FERRAN TORRES! El Tiburón se fue en velocidad, eludió a toda la defensa y metió el zurdazo cruzado para el 1-0 de España vs. Irak. ¡Atención al cantito TOP del Bambino!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 4, 2026
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7' Se salvó Irak
Baena tuvo la primera situación peligrosa del juego. El arquero Basil la mandó al córner.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
España e Irak ya se enfrentan en Estadio Abanca-Riazor.
Irak está en el Estadio Abanca-Riazor
Los jugadores iraquíes reconocen el campo de juego.
📸🇮🇶🔥 𝑨𝒓𝒓𝒊𝒗𝒂𝒍 𝑻𝒊𝒎𝒆— Iraq National Team (@IraqNT_EN) June 4, 2026
وصولُ منتخبِنا الوطنيّ إلى أرضِ ملعبِ الريازور استعداداً لمواجهةِ المنتخب الإسباني وديًا 🏟️🇪🇸#العراق_إسبانيا #أسود_الرافدين pic.twitter.com/8lcuxDNis3
España, con la camiseta histórica
Vestidos de rojo, con detalles azules y amarillos, la indumentaria española aguarda en el vestuario por los futbolistas.
Vestuario ✅#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/ibiF16cbAf— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 4, 2026
Irak jugará con su camiseta tradicional
Los asiáticos utilizarán la indumentaria titular, totalmente blanca con detalles negros.
𝑴𝒂𝒕𝒄𝒉𝒅𝒂𝒚 𝑽𝒊𝒃𝒆𝒔 🇮🇶🔥— Iraq National Team (@IraqNT_EN) June 4, 2026
قميصُ العراق حاضر… والموعد يقترب 🇮🇶🔥
📍 ملعب ريازور 🇪🇸 pic.twitter.com/mpMiIgbyG2
España se prepara para el partido ante Irak
Los jugadores españoles reconocen el campo de juego del Estadio Abanca-Riazor.
Menos de una hora para el arranque.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/lhFheGfXnO— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 4, 2026
La terna arbitral de España - Irak
Florian Badstübner es el árbitro encargado de impartir justicia en España e Irak. Está acompañado de las siguientes autoridades:
- Asistente 1: Christof Günsch
- Asistente 2: Sven Waschitzki-Günther
- Cuarto árbitro: Tobias Reichel
En este partido de preparación mundialista, no hay tecnología VAR.
Florian Badstuebner, el árbitro de España - Irak. (Pau Barrena/Getty Images)
La formación de Irak vs. España
Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al Ammari, Zaid Ismail, Marko Farji, Ibrahim Bayesh; Ali Jassim y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.
La formación de España vs. Irak
Joan García; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Jon Martín, Álex Grimaldo; Marc Bernal, Gavi, Dani Olmo; Ferran Torres, Borja Iglesias y Álex Baena. DT: Luis De la Fuente.