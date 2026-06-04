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Amistoso Internacional

España vs. Irak EN VIVO y ONLINE vía Disney+ Premium por la fecha FIFA previa al Mundial 2026: minuto a minuto

En el Estadio Abanca-Riazor, los españoles e iraquíes se ponen a prueba previo al Mundial 2026. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

58' ¡Increíble!

Gonzalo García, el delantero de Real Madrid, se perdió el segundo para España.

46' ¡LO TUVO ESPAÑA!

Jesús Rodríguez presionó en el mediocampo, comandó el ataque y tuvo el segundo. Pasó cerca.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya se disputan los segundos 45 minutos, donde España e Irak igualan 1-1 en el Estadio Abanca-Riazor.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

España e Irak igualan 1-1 tras los goles de Ferran Torres y Merchas Doski.

27' ¡GOLAZO DE IRAK!

Pese a la flojísima respuesta de Joan García, el arquero español, el lateral izquierdo Doski convirtió el empate con un gran remate.

15' ¡GOL DE ESPAÑA!

Ferran Torres abre el marcador tras una flojísima respuesta del arquero iraquí.

7' Se salvó Irak

Baena tuvo la primera situación peligrosa del juego. El arquero Basil la mandó al córner.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

España e Irak ya se enfrentan en Estadio Abanca-Riazor.

Irak está en el Estadio Abanca-Riazor

Los jugadores iraquíes reconocen el campo de juego.

España, con la camiseta histórica

Vestidos de rojo, con detalles azules y amarillos, la indumentaria española aguarda en el vestuario por los futbolistas.

Irak jugará con su camiseta tradicional

Los asiáticos utilizarán la indumentaria titular, totalmente blanca con detalles negros.

España se prepara para el partido ante Irak

Los jugadores españoles reconocen el campo de juego del Estadio Abanca-Riazor.

La terna arbitral de España - Irak

Florian Badstübner es el árbitro encargado de impartir justicia en España e Irak. Está acompañado de las siguientes autoridades:

  • Asistente 1: Christof Günsch
  • Asistente 2: Sven Waschitzki-Günther
  • Cuarto árbitro: Tobias Reichel

En este partido de preparación mundialista, no hay tecnología VAR.

Florian Badstuebner, el árbitro de España - Irak. (Pau Barrena/Getty Images)

Florian Badstuebner, el árbitro de España - Irak. (Pau Barrena/Getty Images)

La formación de Irak vs. España

Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al Ammari, Zaid Ismail, Marko Farji, Ibrahim Bayesh; Ali Jassim y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

La formación de España vs. Irak

Joan García; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Jon Martín, Álex Grimaldo; Marc Bernal, Gavi, Dani Olmo; Ferran Torres, Borja Iglesias y Álex Baena. DT: Luis De la Fuente.

España e Irak se enfrentan por un amistoso FIFA.
© Getty ImagesEspaña e Irak se enfrentan por un amistoso FIFA.

España e Irak se enfrentan en un amistoso internacional previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio Abanca-Riazor, donde igualan 1-1 tras los goles de Ferran Torres y Merchas Doski. El encuentro se puede ver por Disney+ Premium. Además, el árbitro es el alemán Florian Badstübner.

Julián Mazzara
Julián Mazzara
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