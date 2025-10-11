Es tendencia:
Mbappé abandonó la concentración de Francia y el clásico entre Real Madrid y Barcelona puede perder a sus dos máximas figuras

Didier Deschamps no podrá contar con su máxima figura en su visita a Islandia. El delantero está de regreso en la Casa Blanca.

Por Juan Ignacio Portiglia

Autor de un golazo ante Azerbaiyán, Mbappé terminó lesionado y regresa a Madrid.
Kylian Mbappé fue el principal responsable de que la Selección de Francia pudiera destrabar un partido que se le estaba haciendo inesperadamente cuesta arriba ante Azerbaiyán en condición de local. En el segundo minuto de adición, se aventuró en encarar a toda una defensa que se había plantado con uñas y dientes, para encontrar el espacio y definir con calidad al palo más lejano del arquero Mehemmedeliyev, decretando el 1-0.

Abierto ese cerrojo, el equipo que conduce Didier Deschamps manejó los tiempos a placer y terminó llegando dos veces más al gol, con la firma de Adrien Rabiot y Florien Thauvin, para consumar una victoria 3-0 que lo dejó como único líder del Grupo D, con puntaje perfecto y serias chances de sellar su boleto al Mundial de 2026 en la presente Fecha FIFA.

La mala noticia, sin embargo, estuvo ligada al propio Mbappé. A los 83 minutos, el crack de Real Madrid tuvo que dejar la cancha a causa de una lesión que horas más tarde provocó que abandone la concentración del seleccionado francés para regresar rumbo a la capital española, perdiéndose así el duelo del próximo lunes ante Islandia como visitante.

Los estudios médicos que ya se realizaron en la Casa Blanca al jugador descartaron la existencia de una lesión de gravedad en su tobillo izquierdo, que se resintió de un viejo esguince, y todo indica que la próxima semana podrá entrenar a la par del grupo para ser elegible para el duelo del próximo domingo 19 de octubre ante Getafe.

La lesión de Mbappé no es grave, pero sí se ha vuelto recurrente y genera preocupación a futuro.

Pero siendo una dolencia que se ha vuelto recurrente para Mbappé, los cuerpos técnico y médico de Real Madrid deberán administrar sus esfuerzos con máxima precaución para que la misma no vuelva a aquejarlo y pueda poner en riesgo su participación en El Clásico ante Barcelona que se disputará en el Santiago Bernabéu el próximo 26 de octubre.

Lamine Yamal, en una situación similar

La pasada Fecha FIFA había sido Lamine Yamal el que sufrió el desgaste por acumulación de competencias. Y aunque volvió a jugar con Barcelona como titular ante PSG, se resintió de su dolencia y no pudo salir a la cancha ante Sevilla.

El propio Hansi Flick se refirió luego a la complejidad de la lesión de la joya culé, al punto que no se atrevió a garantizar su presencia en El Clásico: “No sabemos cuándo volverá. Con esta lesión no es fácil porque no es algo muscular. No sabemos si estará en dos, tres o cuatro semanas, y tampoco sé si estará para el Clásico. Trabajará con el equipo en la recuperación e irá paso a paso. Ya veremos cómo evoluciona”, fueron las palabras del DT que generaron preocupación.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

