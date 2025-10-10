Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Lionel Scaloni elogió a Xabi Alonso por Mastantuono y, al mismo tiempo, le dio una mala noticia al Real Madrid

El seleccionador albiceleste se refirió al manejo que está teniendo el club español con el futbolista y también anticipó que puede tener bastante exigencia en esta Fecha FIFA.

Por Germán Celsan

Scaloni se refirió al manejo de Mastantuono en Real Madrid
© GettyScaloni se refirió al manejo de Mastantuono en Real Madrid

En la previa de los amistosos que la Selección Argentina disputará en Estados Unidos como parte de la Fecha FIFA de octubre, Lionel Scaloni se sentó en conferencia para hablar con la prensa de diversos temas. Sin dudas, uno de los principales puntos a tocar fue la actualidad de Franco Mastantuono en el Real Madrid, donde ha sumado más minutos de los que se esperaban en su llegada.

“Sobre Franco, creo que su entrenador [Xabi Alonso], y su equipo, lo están llevando muy bien, le están dando minutos y él los está sabiendo aprovechar“, señaló el seleccionador argentino, destacando al entrenador merengue. “Yo siempre voy a repetir lo mismo: es un chico joven y hay que llevarlo de la manera que creo que lo está llevando su club”, señaló.

Scaloni elogió cómo Xabi Alonso está llevando a Mastantuono.

Scaloni elogió cómo Xabi Alonso está llevando a Mastantuono.

Sin embargo, así como el entrenador del Real Madrid recibió semejante elogio de Scaloni, cualquier sonrisa que se le pudo haber dibujado al escucharlo, se borró rápidamente con las siguientes palabras que salieron de boca del DT argentino: “Nosotros lo mismo, si creemos que tiene que jugar, jugará. Por suerte está bien, está con ganas, seguramente uno de los partidos lo juegue o por qué no los dos, ya veremos“, anticipó Scaloni.

Y si bien cerró su idea diciendo “estamos contento, por sobre todo con cómo está siendo su proyección, no nos olvidemos la edad que tiene”, lo que quedó resonando en los fanáticos del Real Madrid y seguramente también en el cuerpo técnico, es que Mastantuono tiene chances de jugar 180 minutos en esta Fecha FIFA, con un desgaste mayor al de los demás.

Franco Mastantuono, con chances de jugar los dos partidos en la Fecha FIFA.

Franco Mastantuono, con chances de jugar los dos partidos en la Fecha FIFA.

Publicidad

Los números de Mastantuono desde su llegada a Real Madrid

En este inicio de temporada, Franco Mastantuono ya ha convertido su primer gol con Real Madrid, que llegó en el encuentro de LALIGA vs. Levante y también una asistencia contra el Kairat en Champions League. Sin embargo, lo más relevante es la cantidad de minutos que ya acumula en cancha el ex River.

En su llegada a Real Madrid, Mastantuono sumó una buena cantidad de minutos. (Getty)

En su llegada a Real Madrid, Mastantuono sumó una buena cantidad de minutos. (Getty)

De los nueve partidos que jugó en esta temporada 2025/26, siete los inició de titular y en otros dos ingresó desde el banco. Eso incluye dos titularidades en los dos partidos que Real Madrid jugó en la Champions.

Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Messi no será titular en el amistoso de la Selección Argentina ante Venezuela
Selección Argentina

Messi no será titular en el amistoso de la Selección Argentina ante Venezuela

Scaloni reveló si Di María regresará a la Selección Argentina
Selección Argentina

Scaloni reveló si Di María regresará a la Selección Argentina

Scaloni despidió a Miguel Ángel Russo: "Dejó una huella imborrable"
Boca Juniors

Scaloni despidió a Miguel Ángel Russo: "Dejó una huella imborrable"

En pleno desarrollo de la Fecha FIFA, recomiendan a un jugador dejar Inter Miami: “Debe reflexionar sobre lo que quiere”
MLS

En pleno desarrollo de la Fecha FIFA, recomiendan a un jugador dejar Inter Miami: “Debe reflexionar sobre lo que quiere”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo