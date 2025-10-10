Lionel Scaloni elogió a Xabi Alonso por Mastantuono y, al mismo tiempo, le dio una mala noticia al Real Madrid

En la previa de los amistosos que la Selección Argentina disputará en Estados Unidos como parte de la Fecha FIFA de octubre, Lionel Scaloni se sentó en conferencia para hablar con la prensa de diversos temas. Sin dudas, uno de los principales puntos a tocar fue la actualidad de Franco Mastantuono en el Real Madrid, donde ha sumado más minutos de los que se esperaban en su llegada.

“Sobre Franco, creo que su entrenador [Xabi Alonso], y su equipo, lo están llevando muy bien, le están dando minutos y él los está sabiendo aprovechar“, señaló el seleccionador argentino, destacando al entrenador merengue. “Yo siempre voy a repetir lo mismo: es un chico joven y hay que llevarlo de la manera que creo que lo está llevando su club”, señaló.

Scaloni elogió cómo Xabi Alonso está llevando a Mastantuono.

Sin embargo, así como el entrenador del Real Madrid recibió semejante elogio de Scaloni, cualquier sonrisa que se le pudo haber dibujado al escucharlo, se borró rápidamente con las siguientes palabras que salieron de boca del DT argentino: “Nosotros lo mismo, si creemos que tiene que jugar, jugará. Por suerte está bien, está con ganas, seguramente uno de los partidos lo juegue o por qué no los dos, ya veremos“, anticipó Scaloni.

Y si bien cerró su idea diciendo “estamos contento, por sobre todo con cómo está siendo su proyección, no nos olvidemos la edad que tiene”, lo que quedó resonando en los fanáticos del Real Madrid y seguramente también en el cuerpo técnico, es que Mastantuono tiene chances de jugar 180 minutos en esta Fecha FIFA, con un desgaste mayor al de los demás.

Franco Mastantuono, con chances de jugar los dos partidos en la Fecha FIFA.

Los números de Mastantuono desde su llegada a Real Madrid

En este inicio de temporada, Franco Mastantuono ya ha convertido su primer gol con Real Madrid, que llegó en el encuentro de LALIGA vs. Levante y también una asistencia contra el Kairat en Champions League. Sin embargo, lo más relevante es la cantidad de minutos que ya acumula en cancha el ex River.

En su llegada a Real Madrid, Mastantuono sumó una buena cantidad de minutos. (Getty)

De los nueve partidos que jugó en esta temporada 2025/26, siete los inició de titular y en otros dos ingresó desde el banco. Eso incluye dos titularidades en los dos partidos que Real Madrid jugó en la Champions.

