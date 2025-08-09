La particular manera con la que Ronaldo Nazario eligió el mejor jugador de la historia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

A lo largo de la historia Ronaldo Nazario, el ex delantero brasileño, fue uno de los futbolistas más emblemáticos del mundo, ya que marcó una era por sus buenos rendimientos tanto a nivel clubes como también con la Selección de Brasil, con la que ganó dos Mundiales, en 1994 y 2002.

En un ping pong viralizado en redes sociales, Ronaldo tuvo que elegir entre los mejores delanteros de la historia para elegir al más destacado de todos los tiempos. Allí, emitió su opinión al elegir al argentino Lionel Messi por encima del portugués Cristiano Ronaldo.

Luego de tener que elegir si era mejor que Thierry Henry, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Adriano, Cristiano Ronaldo, el brasileño fue consultado para definir si se quedaba consigo mismo o si escogía a Messi como el mejor delantero de todos los tiempos.

Tras pasar algunos segundos dudando para dar su opinión real, el ex delantero con pasado por Barcelona y Real Madrid, terminó eligiendo al argentino por encima suyo, decretando así que es el mejor de todos los tiempos en su posición.

Messi elogió a Ronaldo Nazario como el mejor delantero de la historia

Por otro lado, tiempo atrás el delantero argentino de Inter Miami se animó a elegir a Ronaldo Nazario como el mejor de la historia en su posición. “Bueno, ya dije muchas cosas sobre lo que significaba para mí Ronaldo como jugador. Fue uno de los delanteros que yo vi… el mejor que yo vi”, comenzó.

Y para cerrar, también lo elogió como persona, más allá de su desempeño dentro del campo de juego: “Después tuve la suerte de poder conocerlo personalmente y la verdad que es un fenómeno. Lo vi varias veces y la verdad que es espectacular como persona también”.

