Antes de enfrentarlo con Oviedo, Rondón explicó por qué Mastantuono era especial desde su aparición en River: “Real Madrid no compra a cualquiera”

Franco Mastantuono dejó muy ilusionados a los hinchas del Real Madrid con su presentación oficial en el equipo ingresando en el complemento del partido que terminó con victoria 1-0 sobre Osasuna en el inicio de LaLiga de España, en el que dejó más de una pincelada que probó su categoría. También Xabi Alonso aprobó el debut de la joya argentina, destacando la personalidad con la que se plantó en el terreno de juego para siempre mostrarse como opción de pase y buscar asociarse con sus compañeros.

De cara al próximo compromiso que afrontará el equipo Merengue por el torneo doméstico, este domingo 24 de agosto visitando al recientemente ascendido Real Oviedo desde las 16.30 en hora de Argentina, son altas las probabilidades de que el ex jugador de River pueda disputar su primer encuentro como titular, debido a que Rodrygo parece ya no contar para el DT por estar próximo a salir transferido y a que Brahim Díaz, titular en la primera jornada, no terminó de convencerlo.

Quien palpitó un posible reencuentro con Franco Mastantuono fue Salomón Rondón, quien llegó a compartir plantel con él en El Millonario cuando Martín Demichelis, entrenador del equipo por aquel entonces, decidió subirlo a entrenar con el plantel profesional. Pese a que no fue demasiado el tiempo que el venezolano compartió con la joya argentina, sirvió para que tomara nota de que se trataba de un futbolista que rompía con la media, tal y como expresó en una entrevista concedida al Diario Marca.

“Coincidí poco con él, porque era muy joven. Subía a veces para entrenarse con el primer equipo y entonces pude ver que tenía grandes detalles de calidad técnica. Es un chico con mucha personalidad y le deseo todo lo mejor en su nueva etapa con el Real Madrid, que claro está que es un equipo que no compra a cualquier jugador”, señaló.

Franco Mastantuono tuvo un aprobadísimo debut en Real Madrid y podría ser titular el próximo domingo.

Rondón ya enfrentó dos veces en menos de un año

Salomón Rondón se verá las caras con el Real Madrid por tercera vez en menos de un año, ya que dos veces tuvo la oportunidad de hacerle frente con Pachuca. El primer enfrentamiento fue en diciembre de 2024, en la final de la Copa Intercontinental en la que el equipo Merengue se impuso por 3-0. El segundo cara a cara fue en el marco del Mundial de Clubes, con triunfo 3-1 para el club español en fase de grupos.

“Mis últimos partidos contra ellos han sido intensos. En el Mundial, tras la roja a Asencio tan temprana, pensábamos que lo teníamos controlado y perdimos 3-1. Contra el Madrid, nunca te puedes relajar. Tienen grandes jugadores y un nuevo entrenador con las ideas claras“, expresó el venezolano de cara al nuevo duelo, ahora defendiendo la camiseta del Real Oviedo.

¿Cómo le fue a Real Oviedo en su regreso a LaLiga?

En el partido que marcó el regreso del club a la máxima categoría del fútbol español, Real Oviedo cayó 2-0 en condición de visitante ante Valencia y perdió a un futbolista de gran importancia en mitad de cancha como Alberto Reina, quien fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas.