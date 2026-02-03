El movimiento que hará Cristiano Ronaldo para irse de Al Nassr y regresar a Manchester United

A lo largo de los últimos días, el mundo se revolucionó por el planteo que hizo Cristiano Ronaldo tras la llegada de Karim Benzema a Al Hilal, principalmente porque el delantero portugués acusa al Fondo de Inversión Pública de brindarle mayores posibilidades al ex equipo de Neymar que al suyo.

El Bicho se plantó. Su estadía en Arabia Saudita no está asegurada, y en las últimas horas, desde Inglaterra revelaron que existe la chance de que tenga un tercer paso por Manchester United. Sí, aunque parezca irreal, el nacido en Madeira podría retornar al club en donde ganó su primera Champions League.

Según reportan desde TEAMtalk, no solo aparece en la órbita de los Red Devils, donde ya tendría decidido resignar una gran cantidad de dinero para emigrar de Al Nassr y así volver a jugar en Old Trafford. Cabe destacar que para marcar su descontento, tras ausentarse de la victoria frente a Al-Riyadh, no se presentó en el entrenamiento de este martes.

Cabe destacar que en Estados Unidos también lo vinculan con Los Angeles FC y con Orlando City, el máximo rival de Inter Miami. Por lo tanto, en el caso de que se mude hacia la MLS y elija jugar en el elenco situado en el estado de Florida, se reeditará la mítica rivalidad con Lionel Messi, tal como ocurría cuandos ambos defendían las camisetas de Real Madrid y Barcelona.

Si bien no revelaron el porcentaje que aceptaría reducir de su salario para retornar hacia el fútbol inglés, de acuerdo al sitio Finanzas Argy, el ex lusitano es hoy por hoy el deportista mejor pago de todo el mundo, ya que percibe una cifra que ronda los 260 millones de dólares, una suma que lo coloca por encima del resto de los deportistas de élite.

Cristiano Ronaldo piensa en irse de Arabia Saudita. (Yasser Bakhsh/Getty Images)

Máximos goleadores en la historia del fútbol

Cristiano Ronaldo (2002 – Presente) – 961 goles (0.73 goles por partido) Lionel Messi (2004 – Presente) – 896 goles (0.79 goles por partido) Josef Bican (1931 – 1955) – 805 goles (1.52 goles por partido) Romário (1985 – 2009) – 772 goles (0.77 goles por partido) Pelé (1957 – 1977) – 767 goles (0.92 goles por partido) Ferenc Puskás (1943 – 1966) – 746 goles (0.99 goles por partido) Gerd Müller (1962 – 1981) – 735 goles (0.93 goles por partido) Robert Lewandowski (2005 – Presente) – 729 goles (0.69 goles por partido) Zlatan Ibrahimović (1999 – 2023) – 582 goles (0.58 goles por partido) Luis Suárez (2005 – Presente) – 581 goles (0.59 goles por partido)

