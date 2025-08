Se fue de Atlético de Madrid y sentenció que Simeone está obligado a salir campeón: “El año pasado gastó 200 millones y este año otros 200”

Luego de una extensa estadía en Atlético de Madrid, Saúl Ñiguez optó por alejarse de la capital española para tomar nuevos desafíos en su carrera: dejó la comodidad de Europa y arribó a Flamengo, donde fue presentado como refuerzo estelar. En ese contexto, el histórico mediocampista decidió romper el silencio con una frase que dejó un ruido gigantesco en la institución colchonera.

Lo cierto es que el volante que dejó una huella imborrable en el Aleti, tuvo dos pasos muy breves por diferentes equipos, antes de abandonar definitivamente al conjunto rojiblanco. Con dos préstamos en Chelsea y posteriormente en Sevilla, decidió no renovar su contrato y aceptar el nuevo reto de hacer historia en Sudamérica con uno de los candidatos a la Copa Libertadores.

En diálogo exclusivo con COPE, Saúl se encargó de manifestar su opinión al respecto de las fuertes inversiones que se realizaron en el último año por pedido de Diego Simeone. “Atlético de Madrid tiene cada vez menos excusas. El año pasado pagó 200 millones y este año creo que otros 200”, sentenció de manera contundente el oriundo de Alicante, al sureste del país.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Ñiguez amplió su discurso sobre la polémica frase. Lejos de disminuir su tajante postura, el español fue por más ante la pregunta de un periodista del medio destacado. “La realidad es esta y hay que competir por todo“, deslizó pocos segundos más tarde el multicampeón con el Aleti en reiteradas oportunidades durante su estadía.

Como si eso no alcanzara, el volante que resalta por su técnica individual no se quedó conforme con lo dicho hasta el momento. Instantes después, decidió redoblar su apuesta y apuntó directamente contra la dirigencia del conjunto colchonero. “Ya no pueden poner la excusa de que Saúl cobra mucho…“, soltó en referencia a rumores que se hicieron presentes en Madrid hace tiempo.

Saul Ñiguez, durante su estadía en Atlético de Madrid. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el jugador dejó en claro el objetivo que debe tener Atlético de Madrid para la temporada que está próxima a comenzar. Con Julián Álvarez como líder del listado de los millonarios fichajes que contrataron para intentar conquistar títulos, el elenco madrileño busca dejar atrás los flojos resultados del ciclo anterior y volver a la gloria en los próximos meses.

Para culminar, el futbolista que firmó su nuevo contrato con Flamengo hasta diciembre de 2028, también hizo referencia a su vínculo con el entrenador argentino. “Mi relación con Simeone tuvo altibajos, pero siempre fue directo, no fue falso como otros en el club“, declaró. Y luego, añadió: “Él a lo mejor como entrenador era un poco más distante, pero todo lo que me dijo fue siempre en la cara”.

ver también Se acabó el misterio: se confirmó en qué equipo jugará Lionel Messi hasta los 41 años