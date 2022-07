Independiente es un constante volcán en erupción. Después de lo que fue la caótica Asamblea por el presupuesto, que culminó con serios incidentes entre los hinchas y la policía, el equipo dirigido interinamente por Claudio Graf cayó ante Atlético Tucumán y la crisis se agudizó.

Si bien están aguardando a que se resuelva la situación política, donde aún no hay fecha establecida para las elecciones presidenciales, y todo hace creer que Hugo Moyano no se presentará por el lado del oficialismo, entre los dirigentes y el mánager, Daniel Montenegro, están buscando al próximo director técnico.

Más allá de que en las últimas horas, un dirigente de Independiente pasó por encima a Montenegro y no le avisó de que llamó a Julio César Falcioni para que vuelva a ponerse el buzo de entrenador a 7 meses de que se marchara, quien confesó públicamente que fue contactado por la Comisión Directiva fue el campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986, Luis Islas.

En diálogo con D-Sports Radio, Islas admitió que "me llamaron de Independiente y me consultaron si estaba en condiciones de dirigir el club. Tengo el deseo de ser entrenador. No tengo dudas que se puede revertir esta situación". ¿Será el próximo entrenador del Rojo?