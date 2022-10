Newell's Old Boys tomó una medida de último momento con respecto a la venta de entradas para no socios frente a Boca. En Bolavip te contamos los detalles.

Newell's Old Boys recibirá a Boca Juniors el domingo 22 de octubre a las 15:30 horas en el Estadio Coloso Del Parque Marcelo Bielsa en el marco de la fecha 26 de la Liga Profesional 2022. Sin embargo, a pocos días del partido, la Comisión Directiva tomó una medida de último momento, la cual fue anunciada en las redes sociales.

"No se venderán entradas a aquellas personas que no estén asociadas actuales a la Institución. Esta resolución fue manifestada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia con el fin de resguardar la seguridad de socios, socias e hinchas del club durante un compromiso que demandará especial atención debido a la ubicación del conjunto visitante en la tabla de posiciones", informaron en el comunicado. Además, aclararon que las personas que ya hayan comprado una platea para no socios en la jornada de ayer, podrán ingresar al estadio sin problemas.

De esta forma, quedó confirmado que los simpatizantes del conjunto rosarino y los neutrales no podrán adquirir las entradas que iban desde los 12 mil pesos hasta los $9.600. Igualmente, se espera que los socios llenen el Marcelo Bielsa luego de haber clasificado a la Sudamericana 2023.

+Cuándo juegan Newell's vs. Boca Juniors

El partido entre Newell's y Boca Juniors por la fecha 26 de la Liga Profesional 2022 se disputará el próximo domingo 22 de octubre a las 15:30 horas en el Estadio Coloso Del Parque Marcelo Bielsa.