Cambio de reglamento: el histórico anuncio de FIFA en pleno sorteo del Mundial 2026

Este viernes se llevó a cabo la ceremonia del sorteo para dar a conocer a detalle la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo 2026. En el Kennedy Center de Washington, la FIFA desarrolló el evento y ahora las 42 selecciones ya clasificadas saben quienes serán sus rivales, misma suerte que correrán los 6 combinados que avanzarán desde los repechajes. Sin embargo, también hubo un anuncio…

Claro que el foco estuvo puesto principalmente en cómo quedaron consolidadas las zonas de este nuevo formato que tendrá el Mundial con 48 países, en lugar de los 32 habituales que hubo hasta la edición de Qatar 2022. Pero al mismo tiempo, el ente regulador con peso en todas las regiones del planeta, se reveló un drástico cambio que significa la modificación del reglamento.

Lo cierto es que la FIFA anunció que la final del Mundial tendrá un show en el entretiempo al estilo Super Bowl. Si bien esta alteración quizás no sorprende demasiado, significa que el entretiempo durará mucho más de lo habitual y recién allí será el momento en el que los fanáticos queden perplejos por el tiempo de parate entre el primer tiempo y el complemento.

SZA y Kendrick Lamar, durante el show musical del Super Bowl 2025. (Getty Images)

Esta inesperada novedad que tendrá lugar en la mitad del partido más importante de la Copa del Mundo 2026, fue revelada por Gianni Infantino durante el evento en el que se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos. En dicho lugar, el presidente de la FIFA comunicó esta nueva medida que incluye un alargue significativo del entretiempo que todos conocemos hasta ahora.

Sin ir más lejos, en el reciente Mundial de Clubes ocurrió lo mismo. También en la competición disputada en Norteamérica, durante el parón al término del primer tiempo se realizó un extenso show musical con la participación de múltiples artistas, mientras París Saint-Germain y Chelsea estaban en los vestuarios del MetLife Stadium, ubicado en Nueva York.

El show musical de la final del Mundial de Clubes 2025 en el MetLife Stadium. (Getty Images)

En definitiva, con la clara intención de sumar una nueva distracción para el público presente en el recinto y para los televidentes desde los diferentes puntos de todo el planeta que seguirán la transmisión del compromiso decisivo, la FIFA anunció la incorporación de un show musical al estilo Super Bowl, el magnífico evento de fútbol americano que acapara la atención de todo el ambiente.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4.

Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2 y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

