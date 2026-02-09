Esta vez no solo que Julián Alvarez no marcó, sino que fue reemplazado en el entretiempo y el Atlético de Madrid perdió 1 a 0 contra el Real Betis en el Estadio Metropolitano, una derrota que lo baja definitivamente de la pelea por el título de LaLiga, puesto que el Barcelona, líder de la tabla, venció al Mallorca 3 a 0 y ya le sacó 13 puntos de ventaja.

Por lo que el escenario es cada vez peor para el Atleti y para el propio delantero de la Selección Argentina que no logra salir de su mala racha frente al arco, la cual ya cumplió 2 meses (el último gol que convirtió fue el 9 de diciembre en condición de visitante en la victoria de Colchonero 3 a 2 contra el PSV por la sexta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League).

Al respecto, como era de esperarse, los medios de comunicación de España resaltaron el mal momento de Julián Alvarez. ”Intentó aparecer entre líneas para lanzar a Lookman y Giuliano. Encontró bien al nigeriano en una buena llegada del Atlético. Ha tenido una buena oportunidad con la zurda tras conectar bien con Lookman, pero no termina de estar fluido”, publicó el Diario Marca que calificó a la Araña con un 5.

Por su parte, Diario AS reflejó: ”La Araña volvió al once, pero no tuvo su mejor tarde. Poco participativo, pocas cosas le salieron bien en el primer tiempo. En el 16’ buscó el gol con un zurdazo con poco ángulo tras pase de Lookman, pero se lo paró Valles. Luego intrascendente en la mediapunta, lució más casi en la recuperación. Cambiado en el descanso”.

En esa misma línea, El Desmarque, que le puso a Julián Álvarez un 4, describió: ”Intentó aparecer entre líneas y tirar de desmarques, pero aun así no fue suficiente y el Cholo lo dejó en el banquillo en el descanso”.

En tanto que para Mundo Deportivo el ex River estuvo ”Gris’‘en sus minutos frente al Real Betis: ”Jugó solo la primera mitad, una primera mitad para olvidar del argentino que sigue muy desafortunado sobre el campo. Lo intentó, pero poco más”.

Publicidad

Publicidad

Julián Alvarez ante la chance inmejorable para romper la racha por la Copa del Rey

ver también La decisión con Gerónimo Rulli que le costó carísimo a Roberto De Zerbi en PSG vs. Marsella

ver también Era el nombre principal del recambio en Argentina post Qatar, pero está cada vez más lejos del Mundial 2026

Si hay un momento para que Julián Alvarez busque volver en función de despejar todas las dudas de la prensa y de los hinchas sobre él, es este jueves 12 de febrero, día en el que el Atlético de Madrid enfrentará al FC Barcelona en el Estadio Metropolitano en la ida de la Semifinal de la Copa del Rey. El Colchonero buscará irse con una victoria a la vuelta que se llevará a cabo en el Camp Nou.

En síntesis