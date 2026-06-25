AFA confirmó la llegada del VAR Semiautomático al fútbol argentino a partir de 2027

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la nueva introducción de tecnología VAR: el semiautomático para las jugadas de fuera de juego. Este sistema está presente en las mejores ligas del mundo y competiciones internacionales como el Mundial 2026, la Copa Libertadores, la Champions League o la Premier League.

El VAR semiautomático llegará al fútbol argentino en 2027, tal y como confirmó AFA con un comunicado oficial, en el que destacaron la llegada de la tecnología de vanguardia. Se espera que antes de fin de año se lleve a cabo una prueba piloto de la misma.

El comunicado oficial de AFA

El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, mantuvo reuniones con las autoridades de la empresa que implementa el VAR en nuestro fútbol, los Sres. Maximiliano Cabrera, CEO de Torneos, y Ramiro Prado, Jefe tecnológico del proyecto, para aplicar la nueva tecnología de VAR semiautomático el próximo año.

En dicha reunión, en la que se conversaron diversas cuestiones vinculadas a la tecnología de vanguardia y su implementación, las empresas Hawk Eye que presta servicios en FIFA y UEFA y Genius utilizada en Premier League, Conmebol, Brasil y México, les confirmaron que a fin de este año podría realizarse una prueba piloto.

¿Qué es el VAR semiautomático?

En el fútbol argentino hay VAR, pero la toma de decisiones con respecto a las jugadas de posible fuera de juego siguen generando opiniones variadas. Y es que en el fútbol argentino se utiliza el sistema clásico del trazado de líneas. Esto abre lugar la interpretación y posibles errores humanos.

Hoy en día se usa el trazado de líneas en el fútbol argentino.

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En su lugar, el sistema de semiautomático aprovecha un chip en la pelota y cámaras de última generación que se instalarán en los estados para poder determinar el momento exacto en el que se toca la pelota y la posición del futbolista a evaluar, lo cual acelera y esclarece cada situación de fuera de juego.

El VAR semiautomático llegará al fútbol argentino.

Síntesis

VAR semiautomático será implementado oficialmente por la AFA en el fútbol argentino a partir del año 2027 para la detección de los fuera de juego.

será implementado oficialmente por la AFA en el fútbol argentino a partir del año 2027 para la detección de los fuera de juego. Prueba piloto de esta novedosa herramienta tecnológica se llevará a cabo antes de fin de año, tras las gestiones de Claudio Tapia con las empresas proveedoras.

de esta novedosa herramienta tecnológica se llevará a cabo antes de fin de año, tras las gestiones de Claudio Tapia con las empresas proveedoras. Cámaras de última generación y un chip en el balón reemplazarán al actual trazado manual de líneas, agilizando las resoluciones y minimizando el margen de error humano.