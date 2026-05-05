El Torneo Apertura 2026 ya tiene a sus 16 clasificados a Playoffs, con días y horarios definidos. Desde este sábado, comenzarán a llevarse a cabo los mata mata del fútbol argentino y la inteligencia artificial realizó su pronóstico, con goleadores definidos.

Basándose en el contexto actual y la realidad de cada uno de los equipos, Gemini anticipó que 5 cruces se definirán en los 90 minutos, mientras que otros tres deberán hacerlo a través de los penales. En su lógica, la localía será determinante: solo 2 dueños de casa quedarán eliminados.

La IA anticipa victorias contundentes de Estudiantes, River, Boca e Independiente Rivadavia; mientras que el Canalla, Talleres y Lanús avanzarán tras empatar con sus rivales e imponerse desde los doce pasos. El único anfitrión eliminado sería Vélez, que caería ante Gimnasia en el José Amalfitani.

Jugadores como Marcelo Torres, Fabrizio Sartori, Lucas Zelarayán y Miguel Merentiel serán determinantes para sus equipos, anotando dobletes para poder avanzar de instancia. Con este pronóstico, los cuartos de final serían Estudiantes vs. Rosario Central, River vs. Gimnasia, Independiente Rivadavia vs. Talleres y Boca vs. Lanús.

Los resultados de los octavos de final del Apertura 2026, según la IA

Estudiantes 2 (Adolfo Gaich y Facundo Pérez) – Racing 0

Rosario Central 1 (Ángel Di María) – Independiente 1 (Gabriel Ávalos) | Pasa el Canalla por penales

River 2 (Facundo Colidio y Gonzalo Montiel) – San Lorenzo 0

Vélez 1 (Florián Monzón) – Gimnasia 2 (Marcelo Torres x2)

Independiente Rivadavia 3 (Fabrizio Sartori x2 y Leandro Bucca) – Unión 1 (Cristian Tarragona)

Talleres 2 (Victor Dávila y Augusto Schott) – Belgrano 2 (Lucas Zelarayán x2) | Pasa la “T” por penales

Boca 3 (Miguel Merentiel x2 y Milton Giménez) – Huracán 0

Argentinos 0 – Lanús 0 | Pasa el Granate por penales

Días y horarios de los octavos de final

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B)

19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B)

21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A)

21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A)

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Domingo 10 de mayo

15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A)

17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B)

19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A)

21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B)

En síntesis