La Liga Profesional define las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026: el particular detalle del sorteo

La temporada 2025 del de la Primera División del fútbol argentino entró en su recta final —con la final del Clausura y el Trofeo de Campeones aún pendientes—, pero el futuro ya golpea a la puerta. Y es que los 30 equipos que integran la categoría están próximos a conocer cómo se organizará la estructura de los dos torneos semestrales, que mantendrán el formato actual.

La fecha clave será este martes 9 de diciembre durante el mediodía. La LPF convocó a una reunión de Comité Ejecutivo en sus oficinas de Puerto Madero, cuyo punto central será el sorteo que definirá las dos zonas de quince equipos que se mantendrán vigentes tanto para el Torneo Apertura como para el Clausura 2026.

Bajo este contexto, emerge un detalle que no pasa desapercibido y llama la atención: ausencia de transmisión oficial. Sí, a diferencia de otros eventos deportivos de esta magnitud, el sorteo se llevará a cabo de únicamente con la presencia de los presidentes o representantes de los clubes.

De esta manera, será una vez finalizado el encuentro cuando la LPF se encargará de publicar los grupos definidos a través de sus canales oficiales. Lo único que puede saberse de antemano sobre la conformación de cada zona es que los clásicos rivales no podrán compartirlas.

El armado de las zonas se hará con las 30 instituciones ya confirmadas, con las novedades de los dos ascendidos que disputarán la Primera División: Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto. Por contrapartida, el sorteo ya no contará con la presencia de los descendidos San Martín de San Juan y Godoy Cruz.

El formato que no se toca

Tal como sucedió en 2025, la máxima categoría sostendrá la estructura de dos certámenes por semestre. Los 30 equipos se dividirán en dos grupos de 15, y los ocho mejores de cada uno serán los que accederán a los playoffs.

El Torneo Apertura tiene prevista su fecha de inicio para la última semana de enero. El calendario incluirá una pausa obligatoria a mitad de año, tal como ocurrió en 2025 con el Mundial de Clubes, aunque ahora la interrupción se deberá esta vez a la disputa de la Copa del Mundo. Además de los dos títulos semestrales, también estará la definición del campeón de Liga, que se determinará a partir de la tabla anual.

Datos clave