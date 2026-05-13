Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
TORNEO APERTURA

Ángel Di María le gritó un gol en la cara al juez de línea tras una protesta en Rosario Central vs. Racing

El capitán del Canalla se desquitó en el empate parcial de Gastón Ávila contra el Asistente 2, Pablo Acevedo.

La reacción de Ángel Di María contra el juez de línea.
© Captura SCLa reacción de Ángel Di María contra el juez de línea.

En el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central recibió este miércoles a Racing en el marco de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. A pesar de que entró por la ventana a los Playoffs, la Academia renovó ilusiones y buscaba dar el batacazo como visitante.

Tras la apertura del marcador a favor de la Academia en el primer tiempo en los pies de Matías Zaracho, el Canalla reaccionó en el complemento y arrinconó a los de Gustavo Costas contra un arco. El empate no tardó en llegar y fue Ángel Di María el autor de la asistencia.

De cabeza, Gastón Ávila anticipó y le dio destino de red a la pelota. Pero sobre la esquina, el campeón del mundo tenía un acalorado festejo. Instantáneamente giró hacia el juez de línea Pablo Acevedo y se lo gritó en la cara, acompañándolo por unos instantes mientras corría hacia la mitad de la cancha.

Minutos antes de esta reacción de Fideo, el capitán había quedado cara a cara con el árbitro en ese costado de la cancha. Caliente por el gol anulado a su equipo, ensayó una potente protesta que luego se transformó en el mencionado festejo.

Ver también

Con gol de Lautaro Martínez, Inter de Milán le ganó la Copa Italia a Lazio y sumó su segundo título en la temporada

Así está el cuadro del Torneo Apertura

Agustín Vetere
Agustín Vetere
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones