Nicolás Garrido, el jugador de Independiente que fue denunciado por violencia de género

En las últimas horas, la República Argentina quedó totalmente conmocionada por el caso de Agostina Vega, la joven cordobesa de 14 años que fue abusada y asfixiada por Claudio Barrelier, quien quedó imputado por el femicidio ocurrido en la provincia de Córdoba. Pero no fue el único caso de violencia de género que ocurrió en el corto plazo, ya que en Independiente recibieron la notificación de que Nicolás Garrido fue denunciado por su ex pareja.

Actualmente, el defensor de la Reserva, de 20 años, fue separado del plantel que comanda Carlos Matheu, quien le privó disputar el juego de este martes ante Newell’s. De hecho, los directivos del Rojo activaron el protocolo , por lo que continuará apartado de sus compañeros mientras la investigación siga en curso.

Cabe destacar que la Justicia intervino rápidamente y aplicó medidas de protección para la joven denunciante de 21 años y al futbolista se le aplicó una perimetral de 200 metros de distancia. También le suspendieron todo tipo de contacto -incluso digital- y también la continuidad de un botón antipánico para la presunta víctima.

La foto de la ex pareja de Nicolás Garrido, presunta víctima de violencia de género por parte del futbolista de Independiente.

La joven oriunda de La Plata denunció en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema que fue retenida contra su voluntad y golpeada durante más de dos horas en el departamento del futbolista, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de ello, los profesionales que evaluaron el caso lo calificaron como de “riesgo alto” y la Justicia actuó de inmediato.

El episodio violento ocurrió durante la madrugada del sábado. Según la denuncia, la joven coincidió con Garrido en un boliche y luego se dirigiron hacia al domicilio del futbolista. La agresión habría ocurrido cuando llegaron al departamento, la cual habría iniciado a partir de un planteo de celos y un “arranque irascible” por parte del jugador de Independiente. Además, la víctima aseguró que por los golpes que recibió sufrió una fractura de nariz y que el futbolista le quitó el teléfono celular, lo que le impidió pedir ayuda en un primer momento.

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En cuanto a lo contractual del juvenil que firmó su vínculo en diciembre de 2025 y culmina a fines de 2028, aún no se resolvió si lo rescindirán, ya que la institución presidida por Néstor Grindetti aguarda a la la resolución de la Justicia, quien determinará los pasos a seguir bajo el marco legal. Pero en caso de irrumpir con el contrato, los de Avellaneda estarán amparados en la causa por la que fue denunciado.

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