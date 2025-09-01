Es tendencia:
Fue figura en Boca, perdió la final de Madrid ante River, Guillermo lo quiso en Vélez y finalmente jugará en la segunda de España

A sus 34 años, un ex jugador Xeneize abandonará México luego de cuatro temporadas para vivir su primera experiencia en Europa.

Por Bruno Carbajo

© GettyLa formación de Boca en la final de la Copa Libertadores 2018.

Esteban Andrada, arquero argentino de 34 años, se convirtió en nuevo refuerzo de Real Zaragoza de España. El exjugador de Lanús y Boca, que disputó la recordada final de la Copa Libertadores 2018 ante River en Madrid, deja Monterrey de México y será cedido a préstamo por una temporada al conjunto que milita en la Segunda División. El acuerdo incluye una opción de compra en caso de que el club consiga el ascenso a la máxima categoría.

El guardameta llega como la tercera alternativa buscada por el Zaragoza, luego de que no prosperaran las negociaciones con Dani Cárdenas, del Rayo Vallecano, ni con Andrés Fernández, de Almería. En principio, competirá por el puesto de titular con el joven Adrián Rodríguez y el canterano Álvaro López, bajo la conducción del entrenador Gabriel Fernández.

Será la primera experiencia europea para Andrada, tras una trayectoria que incluye pasos por Arsenal, Lanús, Boca y cuatro temporadas en Monterrey. Con los Rayados disputó 161 partidos oficiales y fue parte del plantel que participó del último Mundial de Clubes, donde tuvo un rol destacado en la clasificación del equipo a los octavos de final.

Esteban Andrada se sumó al Zaragoza de España (Getty).

El llamado de Guillermo y la tentación de Medio Oriente

Previo al interés de Zaragoza, Andrada estuvo en la carpeta de varios clubes durante el último mercado de pases. Incluso, evaluó la posibilidad de regresar al fútbol argentino ante el llamado de Guillermo Barros Schelotto para que se sume a Vélez. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y la chance quedó descartada.

Paralelamente, Andrada también estuvo muy cerca de sumarse al Al-Najma de la Liga Profesional Saudí. Las negociaciones avanzaron durante varias semanas, pero colapsaron a último momento por diferencias económicas en el contrato. Así fue como el club español emergió como la opción final, donde buscará concretar el ascenso que el club viene soñando desde hace 13 años.

Bruno Carbajo

