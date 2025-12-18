Es tendencia:
La desafiante postura de Verón contra la AFA tras la consagración de Estudiantes de La Plata: “Nadie me vino a buscar”

El presidente del Pincha volvió a apuntar contra Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de confianza de Claudio Tapia.

Por Nahuel De Hoz

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes.
La polémica que mantiene en vilo al fútbol argentino, no caben dudas que es la protagonizada por Juan Sebastián Verón y Claudio Tapia. Ya es una obviedad que están en veredas opuestas, pero constantemente hay nuevos hechos que brindan un capítulo en esta novela que parece interminable. Y ahora, el presidente de Estudiantes de La Plata volvió a romper silencio.

Luego de la consagración del Pincha en el Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing el pasado fin de semana, el ex futbolista se refirió a esta cuestión en la que está enfrentado con el mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino. Y no conforme con sus anteriores declaraciones, en esta oportunidad hizo referencia a los posteos en las redes sociales que apuntan contra él.

Lo cierto es que, lejos de esquivar la problemática en la que está inmerso, la Brujita se encargó de manifestar cuál es su más sincera opinión. “Sí, alguno me llega, pero… qué sé yo“, expresó sobre los tuits que emiten el Chiqui y en mayor cantidad Pablo Toviggino. Inmediatamente después, agregó: “No es que me modifica el día, el humor o lo que pienso o cómo puedo actuar“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el dirigente del conjunto platense amplió su discurso al respecto. “Porque se dirime ahí, ¿Entendés? No hay… yo estuve en el mismo estadio el otro día y nadie me vino a buscar o a decir o a increparme o tratar de hablar“, sentenció Verón sin dar lugar a dudas. “Nada, termina en un tuit, nada más”, completó más tarde.

En cuanto a la presencia de Tapia durante la conquista del campeonato doméstico en Santiago del Estero, Juan Sebastián no ocultó su parecer. “No, pero estoy en el mismo estadio. Digo, hicieron… gente que insultaba a Estudiantes lo hicieron sacar“, volvió a insistir el ex futbolista de Manchester United, Inter de Milán y Boca, entre otros tantos gigantes del planeta.

Tras cerrar el fichaje de Hinestroza, Boca inició gestiones formales por Gastón Hernández

Para cerrar con su relato durante la entrevista, el líder de la dirigencia del Pincha fue tajante una vez más. “Imaginate que a mí me pueden buscar, están ahí, estamos en el mismo espacio“, volvió a manifestar tras coincidir en el Estadio Único Madre de Ciudades. “Si hay tanta valentía para tuitear, podés ser valiente para venir y buscarme“, sentenció la Brujita con un tono desafiante.

DATOS CLAVE

  • Verón restó importancia a las publicaciones de Claudio “Chiqui” Tapia y, especialmente, de Pablo Toviggino (tesorero de AFA).”No me modifica el día ni el humor… todo termina en un tuit, nada más”, sentenció.
  • El presidente del Pincha destacó que coincidieron en el Estadio Único Madre de Ciudades durante la final y nadie se le acercó: “Estuve en el mismo estadio el otro día y nadie me vino a buscar o a decir nada”.
  • Con un tono marcadamente combativo, Verón cuestionó la actitud de los dirigentes de la calle Viamonte: “Si hay tanta valentía para tuitear, podés ser valiente para venir y buscarme”.
Nahuel De Hoz

