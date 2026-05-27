El mediocampista ofensivo, que se formó en el Rojo, brilla en Spartak Moscú, elenco al que llegó tras su paso por River.

Esequiel Barco es un futbolista capaz de destrabar un partido en una jugada. Tiene calidad, gambeta y es atrevido, por eso son varios los clubes que posaron los ojos en él tras su gran temporada en Spartak Moscú, especialmente porque inicia su último año de contrato en el elenco ruso. Independiente es uno de los interesados y ya inició gestiones.

Desde Avellaneda llamaron para preguntar condiciones por Esequiel Barco, el mediocampista ofensivo que se formó en el club y fue pieza importante para la conquista de la Copa Sudamericana 2017. Desde el Rojo saben que no será sencillo, pero que si el jugador ejerce algo de presión se puede llegar a dar. Para eso será fundamental que Barco acepte un salario menor al que percibe en Rusia.

Bolavip pudo saber en exclusiva que desde River no se contactaron con Esequiel Barco, pese a algunas versiones que así indicaban que había sido. Por tal motivo, si el mediocampista ofensivo decide regresar al país luego de su paso por Rusia, el principal candidato es Independiente, aunque en Avellaneda saben que no será nada sencillo.

La gran temporada de Barco en Rusia

A mediados de 2024, luego de un paso con intermitencias en River, Esequiel Barco llegó a Spartak Moscú. Desde su arribo se destacó por sus presencias y también por la cantidad de goles que hizo: en la primera temporada fueron 14 en 36 partidos, mientras que en la segunda 8 en 37. Por otro lado, en este 2026 conquistó la Copa de Rusia.

El paso de Barco por Independiente

Esequiel Barco se formó en Independiente y allí debutó en la temporada 2016/17. Inmediatamente se destacó por su talento y se ganó a los hinchas del Rojo. Solamente estuvo dos temporadas en el club, en total jugó 57 partidos, marcó 8 goles y brindó 7 asistencias. En lo que respecta a títulos, fue campeón de la Copa Sudamericana 2017 de mano de Ariel Holan.

Esequiel Barco en Independiente. (Foto: Getty).

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