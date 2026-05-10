Cantos, euforia y cumbia: los festejos de Huracán tras eliminar a Boca en La Bombonera por el Torneo Apertura

El vestuario quemero vivió un momento de festejo luego de abrochar la clasificación a los cuartos de final.

Con gol de Leonardo Gil y un doblete de Óscar Romero de penal, Huracán le ganó 3 a 2 a Boca en La Bombonera, y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura, instancia en la que se enfrentará a Argentinos Juniors en condición de visitante.

Luego de un triunfo sufrido en el estadio del Xeneize, ya que terminó con dos hombres menos por las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra, los futbolistas del elenco comandado por Diego Martínez celebraron con euforia en el vestuario la clasificación a la próxima instancia.

Con la tradicional ‘Cumbia de los trapos’, los de Parque Patricios se metieron al vestuario para celebrar una importante victoria, debido a que es la tercera vez en 26 años que ganan en cancha de Boca. Además, en esta oportunidad sirvió para avanzar a los cuartos de final.

A lo largo de los festejos, los jugadores de Huracán comenzaron a cantar este tradicional tema y a saltar en medio del vestuario. Allí se lo vio en buenas condiciones a Lucas Carrizo, defensor central que salió lesionado en el segundo tiempo y que buscará recuperarse para ser titular en La Paternal.

LOCURA TOTAL EN EL VESTUARIO DE LA BOMBONERA: HURACÁN, A CUARTOS DEL APERTURA. ¡Eliminando a Boca! pic.twitter.com/3sSDHH4wMR — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

Con esta victoria, es la segunda vez que el Globo avanza a los cuartos de final en los últimos tres torneos locales. En el Torneo Apertura del año pasado fue subcampeón de Platense, mientras que en el Clausura quedó eliminado en fase de grupos al terminar noveno.

Publicidad

Huracán visita a Argentinos por un boleto a la semi

El próximo martes, con horario a confirmar, el equipo comandado por Diego Martínez visitará a Argentinos Juniors en La Paternal en búsqueda de clasificar a semifinales. En caso de avanzar, enfrentará al ganador del duelo entre Belgrano y Unión. Si su rival es el Pirata jugará en Córdoba, mientras que si es el Tatengue será en Parque Patricios.

Datos claves