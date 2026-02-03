Independiente Rivadavia desplazó a River: así está la tabla del Torneo Apertura 2026 tras la Fecha 3

Se cerró la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 y ya hay un panorama claro sobre donde arrancó cada equipo el certamen de este primer semestre. Hasta último momento este martes, ambas zonas tuvieron partidos en juego con la cima en disputa.
Banfield abrió la jornada de este martes con una victoria por la mínima ante Estudiantes de Río Cuarto que lo acomodó en zona de clasificación a la siguiente instancia. En el último turno, se dieron dos resultados que hicieron cambiar las puntas de las zonas.
Es que Independiente Rivadavia venció por 2-1 a Sarmiento de Junín en Mendoza para mantenerse con puntaje ideal y llegar a lo más alto de la Zona B. De visitante, a Lanús se le escapó el triunfo ante Instituto sobre el final, pero alcanzó a Vélez y Platense en la cima de la Zona A.
De esta manera, los clubes ya se preparan para disputar la Fecha 4, que tendrá su primer encuentro este viernes entre Central Córdoba y Unión en Santiago del Estero. Entre los partidos más destacados de la jornada aparecen Racing vs. Argentinos, River vs. Tigre, Huracán vs. San Lorenzo y Vélez vs. Boca.
Así está la tabla del Torneo Apertura
Cómo se juega la Fecha 4
VIERNES 6 DE FEBRERO
- 21.00 – Central Córdoba vs. Unión de Santa Fe
SÁBADO 7 DE FEBRERO
- 17.00 – Aldosivi vs. Rosario Central
- 18.00 – Racing vs. Argentinos Juniors
- 20.00 – River vs. Tigre
- 22.15 – Belgrano vs. Banfield
- 22.15 – Newell’s vs. Defensa y Justicia
DOMINGO 8 DE FEBRERO
- 17.00 – Sarmiento de Junín vs. Atlético Tucumán
- 17.00 – Platense vs. Independiente
- 19.15 – Huracán vs. San Lorenzo
- 22.15 – Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors
- 22.15 – Gimnasia de Mendoza vs. Instituto
LUNES 9 DE FEBRERO
- 17.00 – Barracas Central vs. Gimnasia La Plata
- 19.15 – Estudiantes de La Plata vs. Deportivo Riestra
- 19.15 – Lanús vs. Talleres
- 21.30 – Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia
Datos clave
- Independiente Rivadavia y Lanús lideran sus zonas tras la fecha 3.
- Central Córdoba y Unión abrirán la cuarta jornada el viernes 6 de febrero en Santiago.
- El partido entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors se disputará el domingo 8 de febrero.