Independiente Rivadavia desplazó a River: así está la tabla del Torneo Apertura 2026 tras la Fecha 3

Se cerró la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 y ya hay un panorama claro sobre donde arrancó cada equipo el certamen de este primer semestre. Hasta último momento este martes, ambas zonas tuvieron partidos en juego con la cima en disputa.

Banfield abrió la jornada de este martes con una victoria por la mínima ante Estudiantes de Río Cuarto que lo acomodó en zona de clasificación a la siguiente instancia. En el último turno, se dieron dos resultados que hicieron cambiar las puntas de las zonas.

Es que Independiente Rivadavia venció por 2-1 a Sarmiento de Junín en Mendoza para mantenerse con puntaje ideal y llegar a lo más alto de la Zona B. De visitante, a Lanús se le escapó el triunfo ante Instituto sobre el final, pero alcanzó a Vélez y Platense en la cima de la Zona A.

De esta manera, los clubes ya se preparan para disputar la Fecha 4, que tendrá su primer encuentro este viernes entre Central Córdoba y Unión en Santiago del Estero. Entre los partidos más destacados de la jornada aparecen Racing vs. Argentinos, River vs. Tigre, Huracán vs. San Lorenzo y Vélez vs. Boca.

Así está la tabla del Torneo Apertura

Cómo se juega la Fecha 4

VIERNES 6 DE FEBRERO

21.00 – Central Córdoba vs. Unión de Santa Fe

SÁBADO 7 DE FEBRERO

17.00 – Aldosivi vs. Rosario Central

18.00 – Racing vs. Argentinos Juniors

20.00 – River vs. Tigre

22.15 – Belgrano vs. Banfield

22.15 – Newell’s vs. Defensa y Justicia

DOMINGO 8 DE FEBRERO

17.00 – Sarmiento de Junín vs. Atlético Tucumán

17.00 – Platense vs. Independiente

19.15 – Huracán vs. San Lorenzo

22.15 – Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors

22.15 – Gimnasia de Mendoza vs. Instituto

LUNES 9 DE FEBRERO

17.00 – Barracas Central vs. Gimnasia La Plata

19.15 – Estudiantes de La Plata vs. Deportivo Riestra

19.15 – Lanús vs. Talleres

21.30 – Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia

