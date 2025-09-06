Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino tras la victoria de Vélez en la Supercopa ante Central Córdoba

¡Vélez otra vez gritó campeón! El Fortín obtuvo revancha y venció a Central Córdoba por 2 a 0 en el Gigante de Arroyito. El doblete de Jano Gordon de cabeza a los 5 y a los 41 minutos del segundo tiempo le dio el segundo título del año al equipo de Liniers y el tercero en los últimos 12 meses de corrido.

A la Supercopa Internacional ante Estudiantes, y la Liga Profesional conseguida en 2024, este sábado 6 de septiembre se sumó la Supercopa Argentina que obtuvo por vencer al Ferroviario por amplia diferencia. Cabe destacar que este certamen los enfrentó por haber ganado el campeonato local y la Copa Argentina del año pasado respectivamente.

Más allá del título, que en Vélez se considerará como la 19° estrella en su historia, el partido también fue una revancha reciente contra Central Córdoba, ya que los santiagueños le negaron la posibilidad del doblete de títulos en 2024 cuando los vencieron en la Copa Argentina.

Ahora, el Fortín tendrá para celebrar por segunda ocasión en este 2025, y llega afilado a la definición de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Racing. A continuación, la tabla total de títulos en el fútbol argentino tras el nuevo título para los de Guillermo Barros Schelotto, que sumó su quinto trofeo como entrenador (uno con Lanús, dos con Boca y dos con Vélez).

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino