Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino tras la victoria de Vélez en la Supercopa ante Central Córdoba

El Fortín se quedó con un nuevo título en el ámbito local de la mano de los mellizos Barros Schelotto.

Por Lautaro Tiburzio

Vélez y Central Córdoba se enfrentaron por la Supercopa Argentina.
© GettyVélez y Central Córdoba se enfrentaron por la Supercopa Argentina.

¡Vélez otra vez gritó campeón! El Fortín obtuvo revancha y venció a Central Córdoba por 2 a 0 en el Gigante de Arroyito. El doblete de Jano Gordon de cabeza a los 5 y a los 41 minutos del segundo tiempo le dio el segundo título del año al equipo de Liniers y el tercero en los últimos 12 meses de corrido.

A la Supercopa Internacional ante Estudiantes, y la Liga Profesional conseguida en 2024, este sábado 6 de septiembre se sumó la Supercopa Argentina que obtuvo por vencer al Ferroviario por amplia diferencia. Cabe destacar que este certamen los enfrentó por haber ganado el campeonato local y la Copa Argentina del año pasado respectivamente.

Más allá del título, que en Vélez se considerará como la 19° estrella en su historia, el partido también fue una revancha reciente contra Central Córdoba, ya que los santiagueños le negaron la posibilidad del doblete de títulos en 2024 cuando los vencieron en la Copa Argentina.

Ahora, el Fortín tendrá para celebrar por segunda ocasión en este 2025, y llega afilado a la definición de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Racing. A continuación, la tabla total de títulos en el fútbol argentino tras el nuevo título para los de Guillermo Barros Schelotto, que sumó su quinto trofeo como entrenador (uno con Lanús, dos con Boca y dos con Vélez).

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP. LOC.COP. INT.
1Boca Juniors74146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing Club4121201823158
5Alumni (con E.H.S)22220101284
6San Lorenzo2251715725
7Vélez Sarsfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1711561156
9Huracán13765880
10Rosario Central12574871
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús7072532
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Quilmes3212110
17Banfield2111110
18Ferro Carril Oeste2022000
19Gimnasia y Esgrima de La Plata2111110
20Sportivo Barracas2201110
21Defensa y Justicia2020202
22Talleres
(Córdoba)		2020211
23Platense1011000
24Central Córdoba (Rosario)1010110
25Chacarita1011000
26Estudiantes (BA)1100110
27Nueva Chicago1100110
28San Martín (Tucumán)1010110
29Dock Sud1101000
30Atlanta1010110
31Tiro Federal (Rosario)1100110
32Tigre1010110
33Colón1010110
34Patronato1010110
35Atlético Tucumán1010110
36Central Córdoba (Santiago del Estero)1010110
Lautaro Tiburzio

