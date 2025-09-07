El peculiar discurso de Guillermo Barros Schelotto para los jugadores de Vélez: ”Avisen cómo se vuelven”

Vélez Sarsfield derrotó 2 a 0 a Central Córdoba en el Estadio Gigante de Arroyito y de esa manera se adjudicó la Supercopa Argentina. Así, Guillermo Barros Schelotto se coronó por segunda vez desde que es entrenador del Fortín (la anterior fue en la Supercopa Internacional, cuando venció por el mismo resultado a Estudiantes de La Plata en la cancha de Independiente).

Tras el triunfo sobre el elenco de Santiago Del Estero, los jugadores del elenco de Liniers tuvieron su merecido festejo en la ciudad de Rosario, aprovechando que contarán con el domingo libre. Fue ahí cuando el Mellizo tomó el micrófono para dedicarles a sus dirigidos unas palabras, que se ganaron el aplauso generalizado de los presentes.

”Quiero felicitar a los dirigentes, a los hinchas, a los que acompañan en el club todos los días. Pero particularmente quiero felicitar a los familiares. A los padres que los llevaban cuando eran chiquitos, cuando llovía… Hacían esfuerzos económicos y demás para que vayan a jugar. Así que felicidades a ellos, a las mujeres y a los hijos, que sufren con las derrotas y son los que están siempre”, expresó Guillermo Barros Schelotto.

Además, ya saliendo de lo emotivo, Guillermo recordó a los futbolistas cuándo se reencuentran para retomar el trabajo: ‘‘A los jugadores, felicitaciones, nos vemos el lunes a las 4 de la tarde en Buenos Aires. Avisen cómo vuelven, disfruten de la noche, disfruten de la familia y de los amigos. El micro del cuerpo técnico se vuelve ahora”.

Vélez ya pone el foco en Huracán y Racing

Tras la consagración en la Supercopa Argentina, el Vélez de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto se enfoca primero en Huracán, su rival el próximo viernes 12 de septiembre por la jornada 8 del Torneo Clausura 2025, y después en Racing, su contrincante por los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, con quien se verá las caras los días martes 16 (Estadio José Amalfitani) y martes 23 (Estadio Presidente Perón).

Así quedó Vélez en la tabla de títulos del Fútbol Argentino

Con la consagración en la Supercopa Argentina, Vélez alcanzó su título número 19 en toda su historia y el número 14 en el ámbito local. Con esas cifras se sostiene en el séptimo puesto de la tabla de conteo del Fútbol Argentino, la cual lidera Boca con 74 y le siguen River con 72 e Independiente con 45.

