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Fútbol argentino

Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Belgrano en el Torneo Apertura 2026

El Pirata venció 3-2 a River, conquistó el primer título nacional de su historia y se metió oficialmente en la tabla histórica de campeones del fútbol argentino.

Uvita Fernández, el héroe del Belgrano campeón del Apertura.
© GettyUvita Fernández, el héroe del Belgrano campeón del Apertura.

Belgrano escribió una página histórica en el fútbol argentino. Tras vencer 3-2 a River en el Mario Alberto Kempes, el Pirata se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 y conquistó el primer título nacional de toda su historia. Luego de décadas de lucha, el conjunto cordobés logró bordar su primera estrella local y meterse oficialmente en la lista de campeones del fútbol argentino.

El equipo cordobés construyó una campaña inolvidable en los playoffs. En el camino hacia la consagración eliminó a Talleres de Córdoba en el clásico, luego dejó afuera a Unión y superó por penales a Argentinos Juniors antes de dar el golpe definitivo frente al Millonario en la final disputada en Córdoba.

Mientras tanto, la tabla histórica de títulos del fútbol argentino sigue teniendo como líder a Boca con 74 conquistas oficiales entre competencias locales e internacionales. River permanece segundo con 72, mientras que más atrás aparecen Independiente, Racing Club y San Lorenzo completando los primeros puestos del ranking histórico.

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP.
LOC.		COP.
INT.
1Boca Juniors74146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing4121201823158
5San Lorenzo de Almagro2251715725
6Alumni (incluye E.H.S.)22220101284
7Vélez Sársfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1911871266
9Rosario Central13585871
10Huracán13765880
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús9092734
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Lomas Athletic5505000
17San Isidro5500541
18Porteño4402220
19Quilmes3212110
20Rosario Athletic3300330
21Ferro Carril Oeste2022000
22Defensa y Justicia2020202
23Talleres (Córdoba)2020211
24Banfield2111110
25Gimnasia y Esgrima La Plata2111110
26Estudiantil Porteño2202000
27Sportivo Barracas2201110
28Central Córdoba (Rosario)1010211
29Atlanta1010110
30Chacarita Juniors1011000
31San Martín (Tucumán)1010110
32Liga Mendocina1010110
33Tigre1010110
34Colón1010110
35Patronato1010110
36Atlético Tucumán1010110
37Central Córdoba de Santiago1010110
38Platense1011000
39Independiente Rivadavia1010110
40Estudiantes (Buenos Aires)1100110
41Lomas Academy1101000
42Nueva Chicago1100110
43Old Caledonians1101000
44Saint Andrew’s1101000
45Sportivo Balcarce1100110
46Sportivo Dock Sud1101000
47Tiro Federal (Rosario)1100110
48Belgrano (Córdoba)1011000
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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