Atento Boca y River: Así quedó la tabla anual tras el empate de Barracas Central con Huracán

Los resultados de la jornada confirmaron los cupos de acceso directo a la Copa Libertadores y Sudamericana, dejando pendientes las liberaciones de cupo por campeón.

Por Bruno Carbajo

Este lunes, la fase regular del Torneo Clausura comenzó a bajar la persiana. La jornada, marcada por la disputa de cuatro partidos, no solo terminó de delinear casi todos los cruces de octavos de final, sino que sentó las bases definitivas de la Tabla Anual. Sí, las posiciones de clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana quedaron establecidas sin posibilidad de movimientos por suma de puntos, dejando latente únicamente la variable de la liberación de cupos.

Los partidos disputados este lunes dejaron resultados ajustados en la lucha por clasificar. Barracas Central y Huracán igualaron 1 a 1, un marcador que dejó a ambos momentáneamente décimo y fuera de Copa Sudamericana. A su vez, el empate sin goles entre Unión y Belgrano, junto a la victoria 2-0 de Independiente Rivadavia ante Defensa y Justicia, consolidó las posiciones de media tabla. El día cierra con Platense vs. Gimnasia, el cual no genera modificaciones en el escalafón acumulado.

En la cima, los puestos que otorgan acceso directo a la Copa Libertadores 2026 se mantuvieron inamovibles: Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors son los equipos que ocupan esas posiciones. Más atrás, en la lucha por la liberación de cupos, se encuentra River, cuarto, que aspira a que alguno de los líderes se consagre campeón del Clausura (o hacerlo el propio Millonario) para heredar su lugar. Racing Club, quinto, debe conformarse con la Sudamericana en caso de no dar la vuelta.

Así las cosas, la Tabla Anual ya no sufrirá modificaciones en cuanto a la sumatoria de puntos, por lo que el único camino para que más equipos obtengan su boleto internacional es a través de las liberaciones de cupos. Esto ocurrirá si alguno de los equipos que ya tienen pasaje a Copas sale campeón del Torneo Clausura, o si Lanús, que marcha octavo en la Tabla Anual, se consagra campeón de la Sudamericana 2025.

Así quedó la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central (Libertadores)663240:162418122
2Boca (Libertadores)623252:23291886
3Argentinos (Libertadores) 573242:22201697
4River (Sudamericana)533241:241714117
5Racing (Sudamericana)533242:291316511
6Riestra (Sudamericana)523232:191313136
7San Lorenzo (Sudamericana)513227:21613127
8Lanús (Sudamericana)503233:24913118
9Tigre (Sudamericana)493232:25713109
10Barracas493239:35412137
11Independiente473237:251212119
12Huracán473229:27212119
13Ind. Rivadavia433234:34010139
14Central Córdoba423238:335101210
15Estudiantes423235:37-211912
16Vélez403226:34-811714
17Unión393231:30191211
18Defensa383232:41-910814
19Belgrano373226:34-87169

Cómo quedaron los cruces de octavos de final

  • Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)
  • Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
  • Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
  • Unión (2°A) vs. Talleres (7°B)
  • Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
