Atento Boca y River: Así quedó la tabla anual tras el empate de Barracas Central con Huracán

Este lunes, la fase regular del Torneo Clausura comenzó a bajar la persiana. La jornada, marcada por la disputa de cuatro partidos, no solo terminó de delinear casi todos los cruces de octavos de final, sino que sentó las bases definitivas de la Tabla Anual. Sí, las posiciones de clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana quedaron establecidas sin posibilidad de movimientos por suma de puntos, dejando latente únicamente la variable de la liberación de cupos.

Los partidos disputados este lunes dejaron resultados ajustados en la lucha por clasificar. Barracas Central y Huracán igualaron 1 a 1, un marcador que dejó a ambos momentáneamente décimo y fuera de Copa Sudamericana. A su vez, el empate sin goles entre Unión y Belgrano, junto a la victoria 2-0 de Independiente Rivadavia ante Defensa y Justicia, consolidó las posiciones de media tabla. El día cierra con Platense vs. Gimnasia, el cual no genera modificaciones en el escalafón acumulado.

En la cima, los puestos que otorgan acceso directo a la Copa Libertadores 2026 se mantuvieron inamovibles: Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors son los equipos que ocupan esas posiciones. Más atrás, en la lucha por la liberación de cupos, se encuentra River, cuarto, que aspira a que alguno de los líderes se consagre campeón del Clausura (o hacerlo el propio Millonario) para heredar su lugar. Racing Club, quinto, debe conformarse con la Sudamericana en caso de no dar la vuelta.

Así las cosas, la Tabla Anual ya no sufrirá modificaciones en cuanto a la sumatoria de puntos, por lo que el único camino para que más equipos obtengan su boleto internacional es a través de las liberaciones de cupos. Esto ocurrirá si alguno de los equipos que ya tienen pasaje a Copas sale campeón del Torneo Clausura, o si Lanús, que marcha octavo en la Tabla Anual, se consagra campeón de la Sudamericana 2025.

Así quedó la tabla anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Central (Libertadores) 66 32 40:16 24 18 12 2 2 Boca (Libertadores) 62 32 52:23 29 18 8 6 3 Argentinos (Libertadores) 57 32 42:22 20 16 9 7 4 River (Sudamericana) 53 32 41:24 17 14 11 7 5 Racing (Sudamericana) 53 32 42:29 13 16 5 11 6 Riestra (Sudamericana) 52 32 32:19 13 13 13 6 7 San Lorenzo (Sudamericana) 51 32 27:21 6 13 12 7 8 Lanús (Sudamericana) 50 32 33:24 9 13 11 8 9 Tigre (Sudamericana) 49 32 32:25 7 13 10 9 10 Barracas 49 32 39:35 4 12 13 7 11 Independiente 47 32 37:25 12 12 11 9 12 Huracán 47 32 29:27 2 12 11 9 13 Ind. Rivadavia 43 32 34:34 0 10 13 9 14 Central Córdoba 42 32 38:33 5 10 12 10 15 Estudiantes 42 32 35:37 -2 11 9 12 16 Vélez 40 32 26:34 -8 11 7 14 17 Unión 39 32 31:30 1 9 12 11 18 Defensa 38 32 32:41 -9 10 8 14 19 Belgrano 37 32 26:34 -8 7 16 9

Cómo quedaron los cruces de octavos de final

Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)

Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

Racing (3°A) vs. River (6°B)

Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Unión (2°A) vs. Talleres (7°B)

Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

