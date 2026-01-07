El posteo de Sebastián Villa a la espera de una resolución de su posible pase a River: “Lo bueno está en camino”

El futuro de Sebastián Villa continúa siendo incierto pese a que en Independiente Rivadavia de Mendoza harán cumplir la promesa hecha al jugador de transferirlo, operación que sin embargo no se dará si no llega una propuesta que esté a la altura de las expectativas del club.

River ha pasado a formar parte de esa novela, confirmándose el interés de la dirigencia por hacerse de su fichaje y contando para ello con el visto bueno de Marcelo Gallardo, aunque las últimas informaciones que llegaron desde Núñez hacen referencia a diferencias insalvables entre los clubes en el aspecto económico.

En ese contexto, también desde Brasil aparecieron los interesados en la contratación del delantero colombiano de 29 años con pasado en Boca. Tanto Cruzeiro como Santos estarían en condiciones de acercarse a los 12 millones de dólares que pretende Independiente Rivadavia y en los próximos días podría haber novedades.

Villa, por su parte, de momento espera en calma que se resuelva su futuro sabiendo que las propuestas no le faltan y jugando también su papel con distintas manifestaciones, algunas más directas como el blanqueo de su disposición a jugar en River, y otras más enigmáticas como sucedió con su última publicación en redes sociales.

El delantero compartió a través de una historia de Instagram una reflexión de un “grupo de oración” que mucho tiene que ver con su presente a la espera de definiciones sobre su futuro, convencido de que todo se desarrollará de la mejor manera para él.

“Que hoy sea un día lleno de paz para ti, de esos que abrazan el alma. Que encuentres aquello que mereces y que tu corazón ha estado esperando. Que Dios te hable de la manera más bonita, en pequeños detalles, en calma, en luz. Que no falte la esperanza, el amor y que cada paso que des esté guiado por la fe. Hoy permítete sonreír, confiar y descansar: lo bueno también está en camino“, reza el texto que compartió el colombiano.

El expreso deseo de Villa

En diálogo con Picado TV, el ex jugador de Boca, club con el que aún está en juicio por haberse marchado a Europa con contrato vigente, se mostró con ganas de ponerse la camiseta de River e invitó a Gallardo a llamarlo para que todo llegue a buen puerto.

“He hablado con mi representante y me gustaría jugar en River. Esperemos que con el presidente de Independiente Rivadavia se pongan de acuerdo las partes. Soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol. Sabemos lo que significa River y esperemos que las partes se pongan de acuerdo. Yo en las negociaciones no me meto. Es el futuro mío y de familia, si se da esta oportunidad lo voy a aprovechar de la mejor manera”, explicó Sebastián Villa.

Y se extendió sobre la promesa de Vila, presidente de Independiente Rivadavia: “Con Daniel tenemos una excelente relación y llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado. Salimos campeones, el equipo entró en Copa Libertadores y yo cumplí mi palabra. Es el momento justo”.

“Lo de Boca es pasado, yo estoy concentrado en mi presente… Si se me da la oportunidad de ir a River, voy a dar todo, como lo hice en Mendoza y en Bulgaria. Todo el mundo sabe que soy hincha de Atlético Nacional de Medellín”, confirmó el atacante.