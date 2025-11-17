Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Escándalo en Barracas Central vs. Huracán en la definición de la Zona A del Torneo Apertura 2025: Gariano amenazó a Kudelka

El Globo visitó al Guapo y empató 1 a 1 en un partido repleto de polémicas con fallos arbitrales que favorecieron al local.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Gariano amenazó a Kudelka
© Captura ESPNGariano amenazó a Kudelka

Este lunes por la tarde se definió la Zona A del Torneo Clausura. Huracán visitó a Barracas Central con la misión de sumar de a tres y esperar otros resultados para clasificar a octavos de final. Los de Kudelka comenzaron ganando 1 a 0, pero sobre el final del primer tiempo, el árbitro Andrés Gariano le cobró un penal inexistente al local que Rodrigo Insúa falló.

En el complemento, volvió a suceder lo mismo: Gariano le cobró otro penal a Barracas Central que claramente no fue, pero en esta oportunidad fue gol del Guapo que de esta manera aseguró su clasificación a los octavos de final. Huracán quedó afuera con ese resultado y una vez terminó el partido, Kudelka le reclamó a Gariano, que detrás de la policía le respondió: “Vamos a hablar y te voy a romper todo”.

Tweet placeholder

Las tres polémicas

Frank Darío Kudelka tenía motivos de sobra para reclamarle a Andrés Gariano su actuación. Nahuel Barrios debió ser expulsado, pero el árbitro no le mostró la roja. Por otro lado, los dos penales que le cobró a Barracas Central -uno de ellos fallado y el otro convertido- ninguno de los dos fue.

El primero de ellos fue por una mano en Paz que tenía en una posición natural y previamente hubo un desvío de Bruera. Mientras que el segundo por una mano de Waller que tampoco es sancionable ya que no la tenía alejada del cuerpo.

¿Contra quién jugará Barracas los octavos del Torneo Clausura?

Se definen los rivales de Boca y River: la tabla anual y los cruces minuto a minuto en el cierre de la fecha 16 del Clausura

ver también

Se definen los rivales de Boca y River: la tabla anual y los cruces minuto a minuto en el cierre de la fecha 16 del Clausura

Entre el sábado 22 y el martes 25 de noviembre se jugarán los octavos de final del Torneo Clausura y allí Barracas Central jugará en condición de visitante ante Deportivo Riestra, que quedó tercero en la Zona B. Cabe destacar que el Guapo terminó sexto en la Zona A con 23 unidades producto de cinco victorias, ocho empates y tres caídas.

Publicidad
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ayrton Costa tiene cosas de Walter Samuel y es un 6 hecho a medida de Boca"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
El pedido de Kudelka para la semifinal entre Huracán y Boca o Independiente
Fútbol Argentino

El pedido de Kudelka para la semifinal entre Huracán y Boca o Independiente

'Wanchope' Ábila, afuera de los concentrados de Huracán ante Estudiantes
Fútbol Argentino

'Wanchope' Ábila, afuera de los concentrados de Huracán ante Estudiantes

Desde Huracán, Frank Kudelka se refirió a la posible salida de Williams Alarcón a Boca: "Pura incertidumbre"
Boca Juniors

Desde Huracán, Frank Kudelka se refirió a la posible salida de Williams Alarcón a Boca: "Pura incertidumbre"

Atento Boca y River: Así quedó la tabla anual tras el empate de Barracas Central con Huracán
Fútbol Argentino

Atento Boca y River: Así quedó la tabla anual tras el empate de Barracas Central con Huracán

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo