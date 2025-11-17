Escándalo en Barracas Central vs. Huracán en la definición de la Zona A del Torneo Apertura 2025: Gariano amenazó a Kudelka

Este lunes por la tarde se definió la Zona A del Torneo Clausura. Huracán visitó a Barracas Central con la misión de sumar de a tres y esperar otros resultados para clasificar a octavos de final. Los de Kudelka comenzaron ganando 1 a 0, pero sobre el final del primer tiempo, el árbitro Andrés Gariano le cobró un penal inexistente al local que Rodrigo Insúa falló.

En el complemento, volvió a suceder lo mismo: Gariano le cobró otro penal a Barracas Central que claramente no fue, pero en esta oportunidad fue gol del Guapo que de esta manera aseguró su clasificación a los octavos de final. Huracán quedó afuera con ese resultado y una vez terminó el partido, Kudelka le reclamó a Gariano, que detrás de la policía le respondió: “Vamos a hablar y te voy a romper todo”.

Las tres polémicas

Frank Darío Kudelka tenía motivos de sobra para reclamarle a Andrés Gariano su actuación. Nahuel Barrios debió ser expulsado, pero el árbitro no le mostró la roja. Por otro lado, los dos penales que le cobró a Barracas Central -uno de ellos fallado y el otro convertido- ninguno de los dos fue.

El primero de ellos fue por una mano en Paz que tenía en una posición natural y previamente hubo un desvío de Bruera. Mientras que el segundo por una mano de Waller que tampoco es sancionable ya que no la tenía alejada del cuerpo.

¿Contra quién jugará Barracas los octavos del Torneo Clausura?

Entre el sábado 22 y el martes 25 de noviembre se jugarán los octavos de final del Torneo Clausura y allí Barracas Central jugará en condición de visitante ante Deportivo Riestra, que quedó tercero en la Zona B. Cabe destacar que el Guapo terminó sexto en la Zona A con 23 unidades producto de cinco victorias, ocho empates y tres caídas.

