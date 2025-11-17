River igualó el pasado domingo ante Vélez en Liniers y terminó sexto en la Zona B del Torneo Clausura. Este lunes se definió la Zona A con tres partidos en simultáneo y allí se determinó que el rival del equipo de Marcelo Gallardo en octavos de final sea Racing, que quedó tercero en su grupo.

El duelo entre River y Racing se disputará el fin de semana próximo, con altas probabilidades que sea el domingo 23 de noviembre, resta saber en qué horario, aunque podría ser por la noche. Si bien resta la confirmación oficial, los octavos de final del Clausura se disputarán entre el sábado 22 y el martes 25 de noviembre.

En el Cilindro, a puertas cerradas

La Academia sería local ya que terminó mejor ubicado en su zona, por tal motivo el partido será en el Cilindro, aunque cabe destacar que sin público en las tribunas ya que la Aprevide le impuso una sanción de tres partidos a puertas cerradas tras el abuso de pirotécnica ante Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores.

El último antecedente

Si bien River y Racing no se vieron las caras ni en el Apertura ni en el Clausura, sí lo hicieron por los cuartos de final de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, el Millonario se impuso 1 a 0 en la cancha de Rosario Central con un tanto de Maximiliano Salas, quien no lo gritó por su reciente pasado en la Academia.

Colidio y Zuculini en el último partido entre River y Racing. (Foto: Getty).

¿Cuándo y dónde es la final del Torneo Clausura?

La final del Torneo Clausura 2025 será el sábado 13 de diciembre en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En dicho encuentro habrá parcialidad de ambos finalistas. Cabe recordar que una semana más tarde, en San Nicolás, se jugará el Trofeo de Campeones, donde Platense -campeón del Apertura- se verá las caras con el ganador del Clausura.

