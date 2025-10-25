Atentos Boca y River: días y horarios confirmados para la fecha 14 del Torneo Clausura, previa al Superclásico

El hecho de que tanto Boca como River atraviesen un difícil presente futbolístico vuelve imperiosa la necesidad de conseguir una victoria en la antesala de un Superclásico que, caso contrario, se disputará en un clima demasiado denso para ambos.

El Xeneize, que viene de caer ante Belgrano y de momento está afuera de puestos de clasificación a playoffs; y El Millonario, que sumó una nueva decepción este mismo viernes al ser eliminado en las semifinales de la Copa Argentina por Independiente Rivadavia, recibieron la confirmación del día y horario en el que verán acción por la fecha 14 del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, que a su vez será antesala del cara a cara entre ambos, por la fecha 15.

Los dos equipos fueron programados para jugar el próximo domingo 2 de noviembre. Por la Zona A, Boca visitará a Estudiantes desde las 16.00. Por la Zona B, River recibirá en el Estadio Monumental a Gimnasia y Esgrima de La Plata desde las 20.30

Cabe destacar que por recomendación de CONMEBOL y de las propias federaciones miembro, aquellos equipos que todavía están involucrados en competencias internacionales tendrán mayor tiempo de descanso, razón por la cual tanto Racing como Lanús jugarán recién el lunes 3.

La Academia, que este miércoles jugará la revancha de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo en Avellaneda, será visitante de Central Córdoba desde las 19.00. El Granate, que el jueves recibirá a Universidad de Chile en la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana, jugará el clásico interzonal ante Banfield desde las 21.15.

La programación completa de la Fecha 14

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1 de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)

17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.15 Banfield – Lanús (interzonal)