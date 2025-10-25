Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Atentos Boca y River: días y horarios confirmados para la fecha 14 del Torneo Clausura, previa al Superclásico

El Xeneize y El Millonario están obligados a cambiar su imagen en la antesala del cara a cara entre ambos.

Por Juan Ignacio Portiglia

Tanto el Xeneize como el Millonario jugarán el domingo.
Tanto el Xeneize como el Millonario jugarán el domingo.

El hecho de que tanto Boca como River atraviesen un difícil presente futbolístico vuelve imperiosa la necesidad de conseguir una victoria en la antesala de un Superclásico que, caso contrario, se disputará en un clima demasiado denso para ambos.

El Xeneize, que viene de caer ante Belgrano y de momento está afuera de puestos de clasificación a playoffs; y El Millonario, que sumó una nueva decepción este mismo viernes al ser eliminado en las semifinales de la Copa Argentina por Independiente Rivadavia, recibieron la confirmación del día y horario en el que verán acción por la fecha 14 del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, que a su vez será antesala del cara a cara entre ambos, por la fecha 15.

Los dos equipos fueron programados para jugar el próximo domingo 2 de noviembre. Por la Zona A, Boca visitará a Estudiantes desde las 16.00. Por la Zona B, River recibirá en el Estadio Monumental a Gimnasia y Esgrima de La Plata desde las 20.30

Cabe destacar que por recomendación de CONMEBOL y de las propias federaciones miembro, aquellos equipos que todavía están involucrados en competencias internacionales tendrán mayor tiempo de descanso, razón por la cual tanto Racing como Lanús jugarán recién el lunes 3.

River viene de ser eliminado en semifinales de la Copa Argentina por Independiente Rivadavia.

River viene de ser eliminado en semifinales de la Copa Argentina por Independiente Rivadavia.

La Academia, que este miércoles jugará la revancha de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo en Avellaneda, será visitante de Central Córdoba desde las 19.00. El Granate, que el jueves recibirá a Universidad de Chile en la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana, jugará el clásico interzonal ante Banfield desde las 21.15.

Publicidad

La programación completa de la Fecha 14

Viernes 31 de octubre
19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)
21.15 Newell’s – Unión (Zona A)
21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1 de noviembre
14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)
17.00 Vélez – Talleres (Zona B)
20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre
16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)
18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)
20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Publicidad

Lunes 3 de noviembre
16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)
16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)
19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)
21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
21.15 Banfield – Lanús (interzonal)

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Racing no pudo con Flamengo: 10 minutos fatales de Marcos Rojo y un pie afuera de la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
El tuit de Argentinos tras la eliminación de River a manos de Independiente Rivadavia
Copa Argentina

El tuit de Argentinos tras la eliminación de River a manos de Independiente Rivadavia

Los memes de la eliminación de River a manos de Independiente Rivadavia, con Gallardo y Villa como protagonistas
Copa Argentina

Los memes de la eliminación de River a manos de Independiente Rivadavia, con Gallardo y Villa como protagonistas

Quién es el árbitro de River vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina
Copa Argentina

Quién es el árbitro de River vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

Un piloto de McLaren debió ser hospitalizado luego los entrenamientos libres del GP de México de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Un piloto de McLaren debió ser hospitalizado luego los entrenamientos libres del GP de México de la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo