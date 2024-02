El nombre de Celsa Ramírez sigue retumbando en los pasillos de la Bombonera. Es que la fiscal fue la encargada de emitir varios fallos negativos contra Boca Juniors con respecto a diversas habilitaciones del mencionado estadio del conjunto Xeneize. Inclusive, en el pasado reciente se produjeron varios cruces de palabras.

En ese contexto, hay novedades que no demoraron en retumbar en el equipo dirigido por Diego Martínez y que tiene a Juan Román Riquelme como máxima autoridad. Es que Celsa Ramírez no continuará al frente de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un tanto inesperado.

Según informó el periodista de Bolavip Germán García Grova, Maximiliano Vence, titular de la Fiscalía Número 8, se hará cargo del puesto que hasta ahora venía ejerciendo Celsa Ramírez, quien había sido vinculada con un supuesto fanatismo por River Plate por publicaciones vertidas en las redes sociales, incluso burlándose de Boca.

Paralelamente, Celsa Ramírez se hará cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos, según se indicó en un comunicado oficial publicado por la Fiscalía General del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una modificación que en otras ocasiones hubiese sido pasada por alto desde el mundo del fútbol.

“Mi sensación es que la gente tiene claro lo que pasa. Todos los bosteros sabemos que esta señora tiene un problema con los hinchas de Boca. Antes de Platense fueron con armas largas, mandó a declarar a mi hijo en la pandemia, no sé si tiene un problema contra los Riquelme pero mandó a allanar la casa de mi hermano”, había señalado Riquelme sobre Celsa Ramírez.

“Esta señora tiene un problema con nuestra cancha, con los hinchas de Boca. Van a ensuciar por todos lados, como jugador me lo hicieron, me vendieron como un diablo, pero el tiempo pone las cosas en su lugar. Soy una persona normal. Gracias a Dios no soy un borracho, ni drogadicto ni timbero. Por suerte no me pueden acusar de nada”, profundizó en TyC Sports.

“Jugaron fuerte, mandaron a declarar a mi hijo, allanaron a mi hermano. Cuando se lo dije a mi hijo Agustín se reía, sabe cómo es el tema. La familia toma las cosas con calma porque sabían que iba a pasar esto. Lo hablé con mi madre y me dijo que estaba feliz y orgullosa por volver”, había sentenciado Riquelme sobre Celsa Ramírez.

La contestación de Celsa Ramírez

En aquel entonces, la Fiscal le respondió a Riquelme: “Todo lo actuado es conforme a derecho y en el marco de una investigación en curso por conductas en infracción a la Ley 24.192 de Espectáculos Deportivos y de los delitos previstos en el art. 173, inc. 7 (defraudación), art. 210 del Código Penal (asociación ilícita) y art. 112 (omisión de recaudos durante un evento masivo) del Código Contravencional”.