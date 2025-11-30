Boca y Argentinos Juniors se miden este domingo, desde las 18.30 en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El ganador de la serie se enfrentará en semifinales con el vencedor del duelo entre Racing y Tigre (lunes 21.30). El árbitro designado es Fernando Echenique, mientras que en el VAR se encuentra Lucas Novelli. La transmisión está a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.
El 1-0 de Ayrton Costa
La formación de Boca vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.
La alineación de Argentinos Juniors vs. Boca por el Torneo Clausura
Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Alan Lescano, Federico Fattori, Diego Porcel; Hernán López Muñoz; Tomás Molina.
Terna arbitral de Boca vs. Argentinos Juniors
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Diego Verlota
A lo largo de toda su carrera, que comenzó en 2001, Fernando Echenique arbitró en 31 partidos de Boca, quien obtuvo 19 victorias, 7 empates y 5 derrotas. En lo que respecta en duelos de Argentinos, Echenique impartió justicia en 22 cotejos con un saldo de 8 victorias, 8 empates y 6 derrotas.