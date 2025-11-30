Boca y Argentinos Juniors se miden este domingo, desde las 18.30 en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El ganador de la serie se enfrentará en semifinales con el vencedor del duelo entre Racing y Tigre (lunes 21.30). El árbitro designado es Fernando Echenique, mientras que en el VAR se encuentra Lucas Novelli. La transmisión está a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

El 1-0 de Ayrton Costa

Tweet placeholder

La formación de Boca vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

La alineación de Argentinos Juniors vs. Boca por el Torneo Clausura

Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Alan Lescano, Federico Fattori, Diego Porcel; Hernán López Muñoz; Tomás Molina.

Terna arbitral de Boca vs. Argentinos Juniors

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

A lo largo de toda su carrera, que comenzó en 2001, Fernando Echenique arbitró en 31 partidos de Boca, quien obtuvo 19 victorias, 7 empates y 5 derrotas. En lo que respecta en duelos de Argentinos, Echenique impartió justicia en 22 cotejos con un saldo de 8 victorias, 8 empates y 6 derrotas.

Publicidad