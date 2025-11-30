Es tendencia:
Torneo Clausura

Boca vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2025: hora, goles, videos e incidencias

En La Bombonera, el Xeneize y el Bicho buscan un lugar entre los semifinalistas del Torneo Clausura.

Por Bruno Carbajo

Boca y Argentinos se enfrentarán en los cuartos de final del Clausura.
© Getty ImagesBoca y Argentinos se enfrentarán en los cuartos de final del Clausura.

Boca y Argentinos Juniors se miden este domingo, desde las 18.30 en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El ganador de la serie se enfrentará en semifinales con el vencedor del duelo entre Racing y Tigre (lunes 21.30). El árbitro designado es Fernando Echenique, mientras que en el VAR se encuentra Lucas Novelli. La transmisión está a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

El 1-0 de Ayrton Costa

La formación de Boca vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

La alineación de Argentinos Juniors vs. Boca por el Torneo Clausura

Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Alan Lescano, Federico Fattori, Diego Porcel; Hernán López Muñoz; Tomás Molina.

Terna arbitral de Boca vs. Argentinos Juniors

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
  • Cuarto árbitro: Felipe Viola
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Diego Verlota

A lo largo de toda su carrera, que comenzó en 2001, Fernando Echenique arbitró en 31 partidos de Boca, quien obtuvo 19 victorias, 7 empates y 5 derrotas. En lo que respecta en duelos de Argentinos, Echenique impartió justicia en 22 cotejos con un saldo de 8 victorias, 8 empates y 6 derrotas.

Bruno Carbajo

jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

