Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Apertura

Cómo ver Talleres vs. Belgrano por el Torneo Apertura: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

El clásico cordobés que recibirá el Estadio Mario Alberto Kempes dará a conocer al primer equipo clasificado a cuartos de final.

Cómo ver Talleres vs. Belgrano por el Torneo Apertura
Cómo ver Talleres vs. Belgrano por el Torneo Apertura

Los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga se abrirán a ritmo de clásico cordobés este sábado, con el duelo que Talleres, cuarto en la Zona A, y Belgrano, quinto en la Zona B, disputarán en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El equipo que conduce Carlos Tevez cosechó 26 puntos a lo largo de las 16 jornadas de la primera fase y viene de dos empates consecutivos jugando ambos encuentros en condición de visitante, ante Estudiantes y Unión. En su último partido como local, derrotó 2-0 al Deportivo Riestra.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski habían tenido un muy buen inicio de torneo y llegaron a pelear por la primera posición de la Zona B, pero terminaron desinflándose ganando solo uno de sus últimos seis partidos, hasta recomponer con goleada 4-0 a Sarmiento en la fecha 9 que había quedado postergada, para sumar también 26 puntos en 16 presentaciones.

Talleres y Belgrano ser enfrentan en el Kempes.

Talleres y Belgrano ser enfrentan en el Kempes.

¿A qué hora y cómo ver por TV el clásico Talleres vs. Belgrano?

El clásico que Talleres y Belgrano disputarán en el Estadio Mario Alberto Kempes para abrir los octavos de final del Torneo Apertura tiene horario de inicio programado para las 16.30 y podrá verse en vivo por TV a través de ESPN Premium, canal exclusivo del Pack Fútbol.

Probables formaciones

Carlos Tevez tendría definido que Talleres salte a la cancha con Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana; Matías Galarza y Mateo Cáceres; Valentín Depietri o Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez.

Ver también

Héctor Baley palpitó el clásico cordobés: “Belgrano tiene la experiencia, pero Tevez está haciendo muy buen trabajo en Talleres”

Por el lado de Ruso Zielinski, la alineación de Belgrano presentaría a Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Santiago Longo o Franco Vázquez; Emiliano Rigoni o Alcides Benítez, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli o Ramiro Hernández; Lucas Passerini.

Data clave

  • Talleres y Belgrano juegan este sábado a las 16:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.
  • Los equipos de Carlos Tevez y Ricardo Zielinski sumaron 26 puntos en 16 jornadas.
  • El partido de octavos de final será transmitido en vivo por la señal ESPN Premium.
Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones