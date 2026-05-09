Cómo ver Talleres vs. Belgrano por el Torneo Apertura: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

El clásico cordobés que recibirá el Estadio Mario Alberto Kempes dará a conocer al primer equipo clasificado a cuartos de final.

Los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga se abrirán a ritmo de clásico cordobés este sábado, con el duelo que Talleres, cuarto en la Zona A, y Belgrano, quinto en la Zona B, disputarán en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El equipo que conduce Carlos Tevez cosechó 26 puntos a lo largo de las 16 jornadas de la primera fase y viene de dos empates consecutivos jugando ambos encuentros en condición de visitante, ante Estudiantes y Unión. En su último partido como local, derrotó 2-0 al Deportivo Riestra.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski habían tenido un muy buen inicio de torneo y llegaron a pelear por la primera posición de la Zona B, pero terminaron desinflándose ganando solo uno de sus últimos seis partidos, hasta recomponer con goleada 4-0 a Sarmiento en la fecha 9 que había quedado postergada, para sumar también 26 puntos en 16 presentaciones.

Talleres y Belgrano ser enfrentan en el Kempes.

¿A qué hora y cómo ver por TV el clásico Talleres vs. Belgrano?

El clásico que Talleres y Belgrano disputarán en el Estadio Mario Alberto Kempes para abrir los octavos de final del Torneo Apertura tiene horario de inicio programado para las 16.30 y podrá verse en vivo por TV a través de ESPN Premium, canal exclusivo del Pack Fútbol.

Probables formaciones

Carlos Tevez tendría definido que Talleres salte a la cancha con Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana; Matías Galarza y Mateo Cáceres; Valentín Depietri o Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez.

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Por el lado de Ruso Zielinski, la alineación de Belgrano presentaría a Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Santiago Longo o Franco Vázquez; Emiliano Rigoni o Alcides Benítez, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli o Ramiro Hernández; Lucas Passerini.

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