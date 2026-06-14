Dibu, a los 33 años, jugará su segundo Mundial, esta vez con la camiseta número 23 de la Selección Argentina.

Emiliano Martínez fue una de las fijas de Lionel Scaloni en la lista de convocados de la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026. De gran temporada en el Aston Villa, el arquero de 33 años jugará por segunda vez este certamen en su carrera.

Martínez integró la lista de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, donde se consagró campeón del mundo siendo una de las máximas figuras, por lo que en Estados Unidos, México y Canadá 2026 buscará revalidar su liderazgo bajo los tres palos de manera oficial.

Aston Villa tuvo una temporada histórica en la Premier League, terminando en los puestos de vanguardia para asegurar su competencia internacional de élite, y el Dibu brilló con atajadas monumentales. Para Scaloni es un futbolista de suma importancia, aportando seguridad, voz de mando y una fortaleza mental inquebrantable en el arco albiceleste.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Emiliano Martínez?

Fecha de nacimiento: 2 de septiembre de 1992

2 de septiembre de 1992 Lugar de nacimiento: Mar del Plata, Buenos Aires

Mar del Plata, Buenos Aires Edad actual: 33 años

33 años Nombre de la madre: Susana

Susana Nombre del padre: Alberto (conocido como “Beto”)

Alberto (conocido como “Beto”) Hermano: Alejandro

Dibu Martínez de chiquito.

Emiliano Martínez nació en Mar del Plata, una ciudad costera con gran tradición deportiva. Durante su infancia se formó en las divisiones inferiores de los clubes locales General Urquiza, Talleres y San Isidro, antes de sumarse a las juveniles de Independiente de Avellaneda, club desde el cual dio el gran salto directo hacia Europa para sumarse al Arsenal de Inglaterra sin haber llegado a debutar en la Primera División argentina.

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Emiliano Martínez en Independiente. (Foto: Getty).

Estadísticas y presente en Aston Villa

Partidos jugados: 44

44 Vallas invictas: 14

14 Goles recibidos: 49

49 Títulos: UEFA Europa League

Dibu Martínez celebra la conquista de la Europa League. (Foto: Getty).

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El camino de Emiliano Martínez en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 3 de junio de 2021 – Argentina 1 – 1 Chile (Eliminatorias Sudamericanas)

3 de junio de 2021 – Argentina 1 – 1 Chile (Eliminatorias Sudamericanas) Títulos ganados con la Mayor: 4 (Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa Mundial de la FIFA 2022, Copa América 2024)

4 (Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa Mundial de la FIFA 2022, Copa América 2024) Partidos jugados: 47

47 Vallas invictas: 32

32 Mundial anterior: Qatar 2022 (7 partidos jugados, campeón, Guante de Oro del torneo)

Emiliano Martínez con la Copa del Mundo. (Foto: Getty).

¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

A Lionel Scaloni siempre le dio una confianza ciega Emiliano Martínez. De hecho, desde que se adueñó del arco en la Copa América 2021 se convirtió en un pilar insustituible. Desde que inició su ciclo de consolidación, el oriundo de Pujato lo mantuvo como el guardián absoluto de la Selección.

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Si bien es cierto que el equipo cuenta con grandes variantes en el banco de suplentes, el Dibu Martínez es el titular indiscutido y el líder espiritual de la defensa, aportando no solo sus reflejos extraordinarios, sino también su mística y su enorme efectividad a la hora de afrontar los momentos más calientes del torneo.

Emiliano Martínez se prepara para afrontar su segundo Mundial. (Foto: Getty).

Cotización, contrato y valor de mercado

Cuánto vale : según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el arquero de 33 años de Aston Villa tiene un valor de 12 millones de euros

: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el arquero de 33 años de Aston Villa tiene un valor de 12 millones de euros Salario : Según Capology, sitio especializado, el arquero del elenco inglés percibe un sueldo de 7,8 millones de euros por temporada

: Según Capology, sitio especializado, el arquero del elenco inglés percibe un sueldo de 7,8 millones de euros por temporada Cláusula de rescisión: Emiliano Martínez no tiene cláusula de salida impuesta por Aston Villa

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Vida personal: familia, pareja e hijos

La familia Martínez está vinculada al deporte, no solamente por Emiliano que se desempeña como futbolista en Aston Villa, sino por Alejandro, su hermano, que es corredor de autos. En el plano sentimental, Dibu está en pareja hace años con Amanda Gama, popularmente conocida como Mandinha y juntos tienen un hijo que se llama Santino y una hija que se llama Ava.