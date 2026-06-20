Racing vende a Bruno Zuculini, puede perder a Duván Vergara y tiene a su primer refuerzo

El mercado de pases se mueve en el mundo de la Academia mientras se lleva a cabo la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar de que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está acaparando todas las miradas, en el fútbol argentino los clubes continúan con su curso habitual. Y en estos momentos, los directivos llevan adelante el mercado de pases. En el caso de Racing, que viene de contratar a Juan Pablo Vojvoda para que reemplace a Gustavo Costas, los movimientos son aún más bruscos.

Hay clubes que no tocarán demasiado al plantel. Pero no es el caso de la Acadé, que ya se desprendió de Gabriel Rojas, Franco Pardo y ahora también de Bruno Zuculini. El mediocampista de 33 años continuará con su carrera en Nacional, con quien firmará por dos temporadas a cambio de un resarcimiento de 400.000 dólares, ya que tenía contrato con los de Avellaneda hasta fin de año.

Bruno Zuculini se va de Racing hacia Nacional.

Así como BOLAVIP pudo confirmar la operación por el ex Manchester City, que se formó en el Predio Tita Mattiussi, también accedió a la información respecto al futuro de Duván Vergara, que podría seguir con su futuro en Junior. En el cuadro de Barranquilla lo tienen en carpeta, pero no están dispuestos a abonar los 15.000.000 de dólares que figuran en su cláusula de rescisión.

En este caso, los colombianos quieren incorporar al ex América de Cali que llegó a Racing en julio de 2025, y para ello idearon un plan clave: decidieron no ejecutar la opción de compra por 1.500.000 dólares que tenían por el defensor uruguayo Lucas Monzón, ya que utilizarán dicho dinero para empezar a negociar con Diego Milito por el nacido en Montería.

Duván Vergara celebra su gol ante Independiente Petrolero. (Foto: Prensa Racing)

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Mientras la depuración del plantel continúa su curso, se concretó la primera incorporación: el uruguayo Alfonso Espino llega con el pase en su poder luego de no renovar con Rayo Vallecano. A sus 34 años, el lateral izquierdo regresa a Sudamérica -surgió de Nacional- y tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino, donde firmará por dos temporadas.

Por otra parte hay que destacar que, Vojvoda está analizando jugadores que la Secretaría Técnica le marcó. Allí aparecen los casos de Sasha Marcich y Agustín Cardozo, de Lanús; el defensor Mateo Mendoza, de Godoy Cruz; el volante Nahuel Estévez, que quedó libre de Parma; y los atacantes Ignacio Russo, de Tigre; Tomás Molina, de Argentinos Juniors y también Nicolás ‘Uvita’ Fernández, de Belgrano.

DATOS CLAVES

Juan Pablo Vojvoda reemplaza a Gustavo Costas como director técnico de Racing.

reemplaza a Gustavo Costas como director técnico de Racing. 400.000 dólares es el pago de Nacional a Racing por Bruno Zuculini.

es el pago de Nacional a Racing por Bruno Zuculini. Alfonso Espino llega libre a Racing por dos temporadas desde Rayo Vallecano.