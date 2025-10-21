“Chiqui Tapia es el dirigente más exitoso de Argentina desde Néstor Kirchner”

La gestión de Claudio Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino tiene escasos -por no decir nulos- cuestionamientos de parte de los dirigentes. Tal es así que fue reelegido en octubre de 2024 con 44 votos a favor y ninguno en contra. En ese contexto, Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown y Prosecretario Ejecutivo de la AFA, lo llenó de elogios en una entrevista.

En diálogo con Mundo Ascenso, declaró: “Tapia es el dirigente más exitoso de este país desde Néstor Kirchner. Es una persona capaz de sacar a 7 u 8 millones de personas a la calle para celebrar, alguien que le devuelve una felicidad única a la Argentina y que está comprometido al 100% con la Selección.

“Por supuesto que tiene errores como los tengo yo, como los tuvo Néstor, como los tuvo Macri o como los tenía Don Julio. Son errores normales, propios de cualquier ser humano”, expresó el presidente de Almirante Brown.

El éxito de la Selección Argentina, el ancho de espadas de Chiqui Tapia

Sin lugar a dudas, el gran éxito de la gestión de Claudio Tapia en AFA es la Selección Argentina. En su mandato, la Albiceleste logró romper con una racha de casi 30 años sin títulos, conquistando dos Copas América (2021 y 2024), la FInalissima 2022 y el Mundial 2022.

Además, las selecciones juveniles también lograron numerosas estrellas, en las que se destacan los Sudamericanos Sub-15 en 2017; Sudamericano Sub-17 2019 y el Sub-20 COTIF L’Alcudia 2018, entre otros.

¿Cuándo será la Finalissima entre Argentina y España?

Argentina, campeón de la Copa América, y España, vencedor de la Euro, aún tienen pendiente disputar la Finalissima. La fecha estipulada por la AFA y la RFEF es a fines de marzo del 2026 (del 23 al 31), pero hay que esperar, por lo menos, a los partidos que el elenco europeo tendrá en noviembre para saber si debe participar del Repechaje de las Eliminatorias de la UEFA (acomodado en el calendario para marzo).

