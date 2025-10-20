Es tendencia:
Fuerte respaldo de Lionel Scaloni a la Sub 20 tras perder la final del Mundial: “Orgullosos”

En su cuenta de Instagram, el entrenador de la Selección Argentina felicitó al equipo de Placente por su participación en el certamen.

Por Marco D'arcangelo

El equipo titular de la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20.
El equipo titular de la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20.

Luego de realizar un gran camino, la Selección Argentina no pudo coronar con el Mundial Sub 20 de Chile y perdió en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago ante Marruecos por 2 a 0, debido al doblete de Yassir Zabiri en el primer tiempo.

Horas después de este encuentro, el entrenador de la mayor, Lionel Scaloni, publicó un mensaje en su cuenta personal de Instagram, en la que felicitó a los dirigidos por Diego Placente por el buen trabajo que realizaron a lo largo del certamen.

En el mismo, además de destacar la labor de los futbolistas que fueron convocados, también felicitó a Placente junto a su cuerpo técnico, ya que con este grupo también alcanzó la semifinal del Mundial Sub 17 en 2023. Por último, le dejó unas palabras a Bernardo Romeo, el director de las Selecciones Juveniles.

“Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha… Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT , al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. Vamos Argentina!”, fueron las palabras del DT.

Messi también felicitó a la Sub 20

Minutos después de la derrota ante Marruecos, en su cuenta de Instagram, con una imagen del escudo de la AFA de fondo, el referente de todo el país y más aún del seleccionado albiceleste, en primera instancia escribió“¡¡¡Cabeza en alto muchachos!!!“.

Inmediatamente después de la frase inicial, amplió su discurso al respecto. Con un claro gesto de apoyo por el logro de llegar a esta fase, el posteo de Messi continuó: “Hicieron un torneo impresionante y, aunque todos queríamos verlos levantar la copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón”.

Ni bien terminó la final del Mundial Sub 20, Messi les dedicó un emotivo posteo a los jugadores de la Selección Argentina

Argentina sigue liderando: así quedó la tabla histórica de títulos del Mundial Sub 20 tras la victoria de Marruecos

