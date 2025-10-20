Es tendencia:
Mundial Sub 20

La premonición de Bilardo sobre Marruecos, 50 años antes de ganarle el Mundial Sub 20 a la Selección Argentina

Cuando nadie la veía venir, el Doctor adelantó que Marruecos sería una potencia mundial en el fútbol.

Por Germán Carrara

Carlos Bilardo adelantó a fines de los 90 que ya en el año 1975 veía a Marruecos como una potencia futbolística.
La Selección de Marruecos Sub 20 coronó con un título su emerger como la gran potencia del fútbol africano. Derrotó a Argentina 2 a 0 en la Final del Mundial de Chile 2025 y, de esa manera, refrendó el cuarto puesto logrado por la mayor en Qatar 2022 y la Medalla de Bronce que se quedó el combinado Sub 23 en el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Estos tres logros hicieron que el planeta fútbol, que honestamente hasta el momento los subestimaba, los empiece a mirar con respeto. Incluso, es un aliciente más que importante para el país en cuestión de frente a la Copa del Mundo del 2030 en la que desempeñará un papel destacable como uno de los anfitriones principales junto a España y Portugal (más allá de los partidos de la primera fase que se desarrollarán en Argentina, Uruguay y Paraguay).

Pero a pesar de esta opinión generalizada, hubo quien se diferenció del resto y, lejos de menospreciarlos, adelantó hace varios años que Marruecos iba a salir a la superficie como un seleccionado fuerte, cuando nadie en ese momento se imaginaba algo semejante.

Se trata de Carlos Bilardo, que en una charla que mantuvo con el conductor argentino Nicolás Repetto a fines de la década del 90 en el programa ‘Sábado Bus’, comentó que vio que en el país africano estaban germinando los futbolistas de las próximas generaciones. ”Lo dije en el ’75. Cuando fuimos a jugar una copa a Marruecos dije ‘acá está el futuro del fútbol”’, expresó el Doctor.

En esa misma línea, el técnico campeón del mundo en México 1986 explicó: ‘‘Porque la gente todavía juega. Vos recorrés capital federal y no se juega al fútbol, recorrés es el interior y sí. Recorrés Europa, por ejemplo Italia… En Roma, Firenze, Milán no se juega. Vas a Alemania… Múnich, Colonia… No hay, no hay lugar. Y en África juegan en todos lados”.

Y para completar, añadió: ”África tiene países fuertes, muy fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan y tienen técnica”.

Argentina sigue siendo el máximo ganador de la Copa Mundial Sub 20

La Selección Argentina, a pesar de la derrota ante Marruecos en la Final de Chile 2025, sigue siendo el máximo ganador de la Copa Mundial Sub 20 con 6 consagraciones (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007). Le sigue Brasil con 5 (1983, 1985, 1993, 2003 y 2011).

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20 2025

Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20 2025

Ni bien terminó la final del Mundial Sub 20, Messi les dedicó un emotivo posteo a los jugadores de la Selección Argentina

Ni bien terminó la final del Mundial Sub 20, Messi les dedicó un emotivo posteo a los jugadores de la Selección Argentina

Germán Carrara

toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

