¿Costas se va de Racing? El panorama del entrenador después de la eliminación en la Copa Sudamericana

El empate frente a Caracas, en el Cilindro, dejó a Racing sin chance alguna de meterse en la siguiente ronda de la Sudamericana. Y el DT no aseguró su futuro.

Racing tenía todo para ganarlo, pero por dos bloopers terminó empatando ante Caracas y así se quedó afuera de la Copa Sudamericana en la fase de grupos. Si bien aún resta que cierre su participación ante Independiente Petrolero, el elenco de Gustavo Costas ya no tiene oportunidad alguna de meterse en la próxima ronda.

Una vez que finalizó el partido, en conferencia de prensa, el entrenador de 63 años hizo un pequeño balance de lo que ocurrió a lo largo de todo el semestre, donde no solo se mostró golpeado, sino que asumió la responsabilidad de lo que ocurrió: “el balance es malo”, exclamó. Y agregó: “No dimos lo que veníamos dando durante dos años. Si hay alguien que se equivocó fui yo“. Pero también habló de su continuidad.

“En caliente, no puedo tomar la decisión de seguir o renunciar. Hay que hacerlo en frío, tenemos que hablar de las cosas que se vienen y plantearnos todo“, dijo, e inmediatamente aseveró que “tenemos que ver si el club tiene la plata para traer los jugadores que uno pretende. Por eso también decía que no puedo analizar mi continuidad. El mercado está muy caro para todos”.

Los titulares de Racing frente a Caracas. (Getty Images)

Por el momento, su futuro está asegurado. Dirigirá frente al elenco boliviano para cerrar su participación en la Copa Sudamericana, el miércoles 27 de mayo, y el domingo 31 del mismo mes hará lo propio ante Defensa y Justicia, bajo el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina. Luego de ello, habrá un balance del cuerpo técnico.

Según pudieron confirmarle a BOLAVIP, la dirigencia de Racing va por la misma línea. “No tomaremos decisiones en caliente”, aseguraron cuando se consultó por la continuidad del entrenador que cortó la sequía internacional con la obtención de la Copa Sudamericana, en 2024.

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Una vez que culmine el partido contra el Halcón, tanto Diego Milito como Sebastián Saja se reunirán con Costas y su cuerpo técnico para analizar lo que fue el semestre, que es completamente diferente a lo que transitó desde su regreso a la institución en la que tuvo otros dos ciclos. Allí charlarán del mercado de pases, lo deportivo y también tocarán la fuerza de ellos como líderes de grupo para continuar en el proyecto que está firmado hasta el 31 de diciembre de 2028.

Las estadísticas de Gustavo Costas en Racing

Además de conquistar la Copa Sudamericana, en 2024, y la Recopa Conmebol, en 2025, Gustavo Costas dirigió un total de 212 partidos, con un saldo de 94 triunfos, 45 empates y 73 derrotas al frente de Racing.

DATOS CLAVES

Gustavo Costas y Racing quedaron eliminados de la Copa Sudamericana tras empatar con Caracas.

y Racing quedaron eliminados de la Copa Sudamericana tras empatar con Caracas. Diego Milito y Sebastián Saja se reunirán con el entrenador para analizar el semestre.

se reunirán con el entrenador para analizar el semestre. El 31 de diciembre de 2028 es cuando finaliza el contrato del actual cuerpo técnico.