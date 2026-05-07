Tras la derrota de Racing, Costas se quejó del sintético de Botafogo: “Soy como Neymar, no me gustan estas canchas”

La Academia quedó a seis puntos del equipo brasileño, que lidera el Grupo E, y a cuatro de Caracas, que es segundo.

Racing perdió de manera insólita en su visita a Botafogo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. No porque su rival no contara con las armas suficientes para doblegarlo, sino porque hizo mucho mérito para incluso llevarse tres puntos, pero terminó cediendo en un gol en contra de Di Césare y en un grosero error de Cambeses los tantos para que el equipo brasileño se impusiera por 2-1.

Finalizado el encuentro que dejó a La Academia en la tercera posición, a seis puntos del líder Botafogo y a cuatro de Caracas, que marcha segundo, Gustavo Costas se refirió a esos fallos puntuales que el equipo no se puede permitir en partidos de tal magnitud y reconoció además que anímicamente les está costando reponerse en la adversidad.

Además, el DT fue consultado por el terreno de juego de césped sintético del Estadio Nilton Santos, de lo que se habló mucho en la previa, pero no quiso ponerlo como excusa para explicar el tropezón. “A mí no me gusta poner excusas. Se juega en estas canchas porque se autorizan. A mí no me gustan estas canchas. Soy como Neymar, que no le gustan estas canchas. Pero no es escusa para nada”, señaló.

De parte del plantel de Racing, que jugó los minutos finales del encuentro con diez futbolistas y Santiago Sosa como arquero por la expulsión de Facundo Cambeses, también hubo autocrítica profunda después de la derrota que complicó seriamente las chances de avanzar más allá de la fase de grupos en la Copa Sudamericana.

“SOY COMO NEYMAR, QUE NO LE GUSTAN ESTAS CANCHAS”.



Gustavo Costas, sobre el césped sintético del estadio de Botafogo. ⛔️⚠️ pic.twitter.com/wu1w6biGNr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 7, 2026

“Creo que uno de los problemas soy yo, porque los delanteros no convertimos goles y los partidos se ganan con goles. Lastimosamente no estamos pudiendo convertir y no se dan los resultados”, dijo Maravilla Martínez. “Claramente son errores nuestros, estamos fallando. Nos hacemos responsables de esta situación. Nos da más bronca que a nadie a nosotros, que somos los que ponemos la cara en todos los partidos. Da mucha bronca no poder ganar”, expresó Santi Sosa.

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El domingo, otro partido clave

Aunque Racing se desinfló en el tramo final del Torneo Apertura, fue favorecido por otros resultados en la jornada final y pudo avanzar a octavos de final incluso sin ganar su partido ante Huracán. Por esa razón, este domingo visitará a Estudiantes de La Plata desde las 17.00, buscando una clasificación a cuartos que sería clave para renovar los ánimos del plantel.

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