Argentina vs. Suiza: alineaciones, cómo ver por TV y toda la previa

La Albiceleste se verá las caras ante los Helvéticos este sábado a partir de las 22 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La espera llegó a su fin y la Selección Argentina se mide ante Suiza con la misión de ganarse su plaza en las semifinales del Mundial 2026. Luego de un duelo para el infarto ante Egipto con una remontada épica, los de Lionel Scaloni miden fueras en Kansas City ante los Helvéticos que vienen de dejar en el camino a Colombia por penales.

El encuentro entre Argentina y Suiza comenzará a partir de las 22 horas y una vez finalizado se conocerá quiénes son los cuatro semifinalistas de la Copa del Mundo. Cabe recordar que Francia y España ya sacaron pasaje a dicha instancia, mientras que los dos semifinalistas restantes saldrán de las llaves entre Inglaterra y Noruega por un lado y de Argentina y Suiza por el otro.

Scaloni elogió a Suiza

En conferencia de prensa, el entrenador argentino afirmó: “Es un muy buen equipo, compite con las mejores selecciones y siempre sale adelante. Tiene tradición mundialista, son fuertes, tienen jugadores de experiencia y lo respetamos como a todos”.

Yakin descartó a Manzambi

El director técnico de Suiza confirmó que una de sus máximas figuras -Johan Manzambi- se perderá el duelo ante Argentina: “Lamentablemente, Johan aún no puede jugar. Hemos intentado que se recupere, pero es demasiado pronto para que juegue. La baja de Manzambi es un golpe durísimo. Tenía la moral alta. Desafortunadamente, no puede jugar. Intentaremos compensar su ausencia como equipo. Estamos muy ilusionados”.

Argentina vs. Suiza: probables formaciones

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez. DT: Lionel Scaloni.

Enzo Fernández marcó el tanto agónico de la remontada ante Egipto. (Foto: Getty).

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SUIZA: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Horarios por país

Argentina: 22 horas

Brasil: 22 horas

Paraguay: 22 horas

Uruguay: 22 horas

Venezuela: 21 horas

Chile: 21 horas

Bolivia: 21 horas

Colombia: 20 horas

Ecuador: 20 horas

Perú: 20 horas

México: 19 horas

¿Cómo ver por TV y streaming el partido entre Argentina y Suiza?

El partido entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de TyC Sports, Telefé y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—. Además, el encuentro será transmitido en vivo por Disney+ y DGO.

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El cuadro del Mundial 2026