Chicharito Hernández aclara la polémica con un periodista argentino: “Le dije que era mala persona”

El mexicano se cruzó feo con Hugo Balassone en pleno duelo entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos del Mundial.

Una constante de este Mundial 2026 fue la intensidad con la que se vive entre los hinchas, las fuertes rivalidades y también las acusaciones a Argentina. Increíblemente, todo lo que sucede en el mundo de las redes sociales trascendió al plano personal y lo tuvo a Javier Hernández, popularmente conocido como Chicharito en una pelea contra periodistas de TyC Sports en pleno partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final.

Hernández cubre el Mundial para FOX Sports y, plataforma de por medio, vivió el duelo entre Argentina y Egipto con Gonzalo Bonadeo y Hugo Balassone, sus colegas argentinos de TyC Sports. Chicanas y acusaciones mediante todo terminó en una pelea que protagonizaron el mexicano y Balassone.

La primera versión que se conoció del hecho indicaba que Hernández había dicho que los argentinos eran mala gente, pero el propio protagonista se encargó de dejar en claro que esa acusación fue únicamente para un periodista -Hugo Balassone- y no para todo el país.

El descargo de Chicharito Hernández

A través de sus redes sociales, Chicharito Hernández afirmó: “Una mala experiencia con una persona nunca representa a un país entero. He conocido argentinos increíbles, mexicanos increíbles y personas difíciles de muchas nacionalidades. Generalizar solo nos aleja de la verdad. Un deporte, es un juego que despierta muchísimas emociones”.

Además, agregó: “No deberíamos llevar esas emociones al punto de dividirnos entre países o aficiones. La rivalidad puede quedarse en la cancha; el respeto debe permanecer fuera de ella. Ojalá que el fútbol siga siendo una oportunidad para competir, aprender y unirnos, no una excusa para separarnos. Un abrazo para toda Argentina“.

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La aclaración de Gonzalo Bonadeo

Por su parte, Gonzalo Bonadeo -quien en un principio fue apuntado como el que se peleó con Hernández- dio su versión de los hechos: “Pero miren si me voy a querer pelear con una leyenda como Chicharito… ¡Todo lo contrario! Yo solo quería que reinara la paz. Como parece que hay que aclarar, les dejo el fragmento donde cuento CLARAMENTE lo que pasó. Después no digan que no avisé”.

En diálogo con María O´Donell, en Urbana Play, Gonzalo Bonadeo reveló por qué motivo gritó más el segundo gol de Argentina ante Egipto: “Te cuento por qué. Yo estaba viendo el partido donde hizo todos los goles Argentina y al lado estaba una plataforma de FOX donde está trabajando Chicharito Hernández“.

Además, agregó: “En un momento, Hernández se le acerca a un compañero cuando a Egipto le hacen el segundo gol y le dice: ´Ustedes serán campeones del mundo, pero son muy mala gente´, vino el segundo gol y a este compañero lo tuve que agarrar porque se quería tirar de la plataforma. Cunando llegó el tercero, el Chicharito ya no estaba, se había ido antes, ja”.

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Pero miren si me voy a querer pelear con una leyenda como Chicharito… 😂 ¡Todo lo contrario! Yo solo quería que reinara la paz.



Como parece que hay que aclarar, les dejo el fragmento donde cuento CLARAMENTE lo que pasó. Después no digan que no avisé 😅‼️ https://t.co/w8dfmKSLjI https://t.co/wHzwyXBCim — Gonzalo D. Bonadeo (@gonbonadeo1963) July 11, 2026

Hugo Balassone contó su versión

En diálogo con Esto es Fútbol, Hugo Balassone contó cómo vivió el cruce con Chicharito Hernández: “Estábamos plataformas de por medio con él, que trabaja para FOX internacional, estaba junto a Seedorf y nosotros trabajamos para TyC Sports. Cuando ocurre la falta sobre Lisandro Martínez, en la que devino el gol a Egipto anulado, él empezó a sacar una tablet y miraba hacia nosotros y nos decía que esto no era fútbol“.

“Con eso evidenciaba que Argentina estaba robando el partido y desacreditar los méritos de Argentina, de bajarle el precio al campeón del mundo. A partir de allí, con la bronca que me daba de ver al Chicharito decir que nos ayudaban, yo estallo en el segundo gol y se lo grito en la cara y le dije que somos muy grandes, que lo tiene que entender“, completó el periodista.

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