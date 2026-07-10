Carlos Tevez recordó el rol de Maradona en Malvinas y evitó la comparación con Messi: “Hizo que Argentina saliera al mundo”

Con un posible cruce con Inglaterra en la semifinal del Mundial, el Apache rememoró el conflicto bélico de 1982.

La Selección Argentina está con todos los cañones apuntados a la Copa del Mundo 2026 y con vistas hacia los cuartos de final, donde este sábado se mide frente a Suiza por un lugar entre los 4 mejores. En ese sentido, Carlos Tevez recordó la figura de Diego Armando Maradona en un momento crucial y también evitó la eterna comparación futbolística con Lionel Messi.

Con una posible semifinal ante Inglaterra en el horizonte, ya que si ambos ganan sus partidos se medirán entre sí por un lugar en la final del Mundial, el Apache no le esquivó a la cuestión que significaría un duelo estelar y con un antecedente no menor: la Guerra de Malvinas. Lejos de titubear o esquivar la pregunta, Carlitos sentenció: “Qué bueno que sería. Me encantaría“.

Carlos Tevez y Diego Armando Maradona en la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, fue consultado sobre ambos astros argentinos. “Son totalmente de distintas épocas“, aclaró Tevez en primera instancia para gambetear una respuesta polémica. “Yo jugué con Messi y mi papá vivió a Maradona. Siempre le decía que era una discusión que no íbamos a terminar nunca“, agregó el ex futbolista.

Sin embargo, se encargó de enaltecer la figura de Diego. “Maradona peleó como en una guerra, hizo que Argentina saliera al mundo“, sentenció Carlitos ante el micrófono. Pocos segundos más tarde, continuó con su relato. “Es una discusión estúpida, es como que defendió Malvinas. Para mi viejo, mi abuelo y todos era un héroe“, aseguró en forma de elogio al recordarlo.

Diego Armando Maradona en Argentina – Inglaterra del Mundial 1986. (Getty Images)

Publicidad

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “No se puede comparar lo que hizo Diego en el fútbol con Messi, que es otra generación y es otra cosa“, expresó el oriundo de Fuerte Apache. A su vez, puso paños fríos y soltó: “Los dos son argentinos y no podemos compararlos. Son lo más grande que cualquier ojo puede ver“.

En ese preciso momento se rindió ante la calidad interminable del rosarino. “Hasta a mí, que jugué en un alto nivel, me sorprende Messi“, confesó Tevez en comunicación con Sebastián Vignolo. “Siempre me sorprendió. En una baldosa pasa de 0 a 1000, sin casi tocar el piso, es una locura. No podés pararlo“, sostuvo en forma de análisis del crack de 39 años.

Lionel Messi y Diego Armando Maradona en la Selección Argentina. (Getty Images)