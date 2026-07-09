A horas de Argentina – Suiza, desde Inglaterra aseguran que Tottenham puso a Cuti Romero en su lista de transferibles

Cristian ‘Cuti’ Romero está siendo una de las figuras de la Selección Argentina en el Mundial 2026. A pesar de su rol como zaguero central, sus goles contra Cabo Verde y Egipto fueron fundamentales para que la vigente campeona del mundo este hoy en cuartos de final. Sin embargo, en Inglaterra entienden que su futuro podría estar fuera de Tottenham.

Football London, un medio especializado en la actualidad de clubes de la capital inglesa, como Arsenal, Chelsea y el propio Tottenham, reportó que los Spurs han ubicado a Cuti Romero, el capitán del equipo en la última temporada, en su lista de jugadores transferibles, junto a nombres como Richarlison y Guglielmo Vicario, quienes tuvieron minutos regularmente en la última campaña.

Cuti Romero podría dejar Tottenham luego del Mundial. (Getty)

Totttenham sufrió una de las peores temporadas de su historia y estuvo cerca de descender de la Premier League al Championship; recién en la última fecha logró salvarse del descenso. Ante esto, el club ha optado por hacer una fuerte inversión y renovación del plantel.

Fichajes como los de Andy Robertson, Sandro Tonali, Mateus Fernandes fueron anunciados en las últimas horas. También hay una nueva pareja de centrales en Marcos Senesi y Jan Paul van Hecke. Todo esto significó alrededor de 250 millones de libras de gasto, que deben ser balanceadas con ventas, para mantener las finanzas acordes.

Jan Paul van Hecke fue fichado para ser el nuevo central derecho de Tottenham. (Getty)

Publicidad

Cuti, con la llegada de van Hecke desde Brighton a cambio de 60 millones de libras, y con lo que fueron sus últimos meses en el club, apartado de las canchas primero por una sanción y luego por una lesión de rodilla, podría dejar Londres por una buena suma. Esto permitiría a Tottenham ajustar sus libros, y al futbolista tener un cambio de aires, ante la gran cantidad de ofertas que ha tenido en los últimos mercados.

Su actuación en esta Copa del Mundo lo posiciona como uno de los mejores -sino el mejor- marcadores centrales derechos del mundo, y los Spurs podrían pedir por él una suma incluso superior a por la que compraron a van Hecke.

El mercado de pases de Tottenham

ALTAS

Andrew Robertson – libre tras finalizar su contrato con Liverpool

Marcos Senesi – libre tras finalizar su contrato con Bournemouth

Martin Dubravka – libre tras finalizar su contrato con Newcastle

Sandro Tonali – 108 millones de euros (Newcastle)

Mateus Fernandes – 99 millones de euros (West Ham United)

Jan Paul van Hecke – 60 millones de euros (Brighton)

Publicidad

BAJAS

Radu Dragusin – cedido a Fiorentina por 1,5 millones y obligación de compra

Alejo Véliz – 9 millones de euros (FC Bahía)

Alfie Devine – 5,3 millones de euros (Preston)

Joao Palhinha – fin de cesión del Bayern Múnich

Randal Kolo Muani – fin de cesión de PSG

Yves Bissouma – libre

Síntesis