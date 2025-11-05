Conmoción en el fútbol argentino: falleció José Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi, a sus 48 años en un trágico accidente de auto

El fútbol argentino está sumamente conmocionado tras conocerse el triste fallecimiento de José Marcelo Moscuzza. En las últimas horas se confirmó que el ex vicepresidente de Aldosivi sufrió un fuerte accidente automovilístico en el que iba él solo y perdió la vida en el momento. Con la intención de esclarecer cada uno de los detalles, todavía está en marcha la investigación pertinente.

Según revelaron autoridades de Seguridad Vial y fuentes del portal Infozona, el siniestro sucedió en el kilómetro 166 de la Autovía 2, más precisamente a la altura de Lezama. Allí, el ex dirigente perdió el control de su vehículo y volcó, dando varias vueltas de duros impactos. Tras salirse de la ruta, terminó encajado en el interior de un zanjón, donde murió a sus 48 años de edad.

Algunos automovilistas que presenciaron el acontecimiento aportaron asistencia de manera inmediata y llamaron a las autoridades correspondientes. Así arribaron el Servicio de Emergencia, Bomberos Voluntarios de Lezama y varias ambulancias, que lamentablemente confirmaron el deceso de Moscuzza. Además, participaron miembros de la Policía Víal e integrantes de la Policía Científica.

José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi. (Foto: Infobae)

La figura de José Marcelo Moscuzza está históricamente ligada a Aldosivi. Además de haber sido el vicepresidente hasta hace muy poco tiempo atrás, su padre, José Américo Moscuzza, es el histórico mandatario que marcó un antes y un después en la historia de la institución. Tal es así que el apellido continúa vinculado al conjunto marplatense con el transcurso de los años.

No solo su papá actualmente es Presidente Honorario del Tiburón, sino que cuenta con más familiares dentro de la cúpula directiva de este mandato. Junto al ahora presidente Hernán Tillous, Pedro Moscuzza es el vicepresidente primero, es decir el hermano de Josecito. No conforme con eso, Nina Moscuzza es prosecretaria del elenco de la región costera de Buenos Aires.

En la cuenta oficial de Aldosivi, se escribió: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia. Acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos. Hasta siempre, José”.

