Se reveló la nueva camiseta que utilizará la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026

A solamente 7 meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, este miércoles salió a la luz la nueva camiseta de la Selección Argentina con la que defenderá el trofeo más valioso del planeta. Con detalles particulares y un estilo renovador, los campeones del mundo ya conocen cuál será el manto que deben defender en el Mundial que está cada vez más cerca de comenzar a jugarse.

Bien se sabe que la marca que viste al combinado nacional es Adidas, la cual está vinculada desde hace muchos años. En ese sentido y con vistas hacia el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio del próximo año, acaba de darse a conocer públicamente cómo es exactamente el modelo de la vestimenta albiceleste en cuestión.

Lo cierto es que este miércoles la Selección Argentina presentó su nueva camiseta para utilizar en el Mundial 2026. Con las típicas tiras celestes y blancas, el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino y las tres estrellas correspondientes a los títulos conquistados, además de pequeños detalles innovadores, los campeones del mundo tiene una nueva casaca disponible.

La flamante equipación titular cuenta con las típicas franjas verticales, tres celestes y dos blancas. En la parte del pecho y sobre el sector izquierdo se encuentra el escudo de AFA, mientras que del lado derecho está el logo de la marca. En el medio, el detalle que más resalta en esta oportunidad, pertenece al parche de campeón por la reciente consagración en Qatar 2022.

Otro dato llamativo es la parte inferior de la indumentaria. A diferencia de ocasiones anteriores en las que fue negro o blanco, ahora el short es azul. Vale resaltar que cuenta con tres tiras verticales celestes en cada uno de los costados, además de una pequeña línea horizontal en lo más bajo, cuenta con el escudo en la derecha y el dorsal de cada uno de los jugadores en la izquierda.

La nueva vestimenta titular de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

De esta manera, la Selección Argentina ya reveló de manera pública cuál será la camiseta que portará en el Mundial 2026 que está próximo a comenzar a mediados del año entrante. Con el claro objetivo de defender el título y de conseguir la cuarta estrella, los dirigidos por Lionel Scaloni tienen en su poder la flamante indumentaria que vestirán en el evento más importante.

